Explotación e indignación: una nueva polémica rodea «el último baile de Messi»

El elevado precio de las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección de Argentina provocó una gran polémica, después de que varios influencers recurrieran a la reventa de las entradas a precios que multiplican por mucho su valor original.

Messi se prepara para disputar su último partido con la camiseta de la selección argentina, cuando la "Albiceleste" se mida con Benín, en la madrugada de mañana miércoles, en el estadio "Monumental" de la capital, Buenos Aires, en medio de un amplio interés popular y mediático por el acontecimiento.

Según el diario argentino "La Nación", la reventa de entradas a precios elevados desató una gran indignación, y entre los implicados estuvo un influencer conocido como Chabo Martínez, seguido por más de un millón de personas en la plataforma "Instagram".

Martínez escribió en sus cuentas de redes sociales: "Nuevas entradas para asistir a la despedida del mejor jugador de la historia, Lionel Andrés Messi. Contáctenme por mensaje privado".

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Los precios llegan a los 905 euros

"La Nación" aclaró que las entradas más baratas para el partido estaban disponibles en la plataforma oficial por 53 euros, antes de ser revendidas a precios que arrancaban en 350 euros.

El precio de algunas entradas con asientos preferentes llegó a los 905 euros, mientras que el diario señaló que el precio medio de las entradas en la reventa pasó a ser un 567 % más alto en comparación con el precio original.

La reventa no se limitó al caso de Martínez, ya que el mercado negro registró una gran afluencia ante la enorme demanda por asistir al último partido de Messi con la selección argentina.

Esta crisis provocó la indignación de los argentinos, y surgió horas después de otra crisis relacionada con la selección de Benín, pues el combinado africano afrontó numerosos problemas antes del partido: las instalaciones no eran buenas, no había agua caliente para los jugadores en el hotel, la sauna estaba averiada, el equipamiento era insuficiente, y tanto el campo de entrenamiento de césped artificial como el gimnasio no eran adecuados para un equipo profesional.

Además, la selección de Benín viajó en un vuelo que duró 23 horas en clase turista, y el analista deportivo Jonas Bidi sufrió una pérdida de conocimiento.

Se espera que al partido asistan cerca de 85.000 espectadores en el estadio "Monumental", perteneciente al club River Plate.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, declaró: "Podríamos haber llenado cinco estadios".

Una celebración especial para la despedida de Messi

La noche de la despedida incluye un programa especial para homenajear a Messi, ya que está previsto que un grupo de artistas ofrezca actuaciones musicales antes del inicio del partido.

Pero la mayor parte del acto de homenaje se celebrará tras el pitido final, pues se espera que Messi reciba una placa conmemorativa y una camiseta especial, además de la proyección de un vídeo en las pantallas gigantes del estadio, según la cadena "TyC Sports".

El acto de despedida concluirá con unas palabras que Messi dirigirá a los aficionados, en una noche que se espera que viva una celebración excepcional de uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol argentino.



