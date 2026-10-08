Cristian Tello, exjugador del Barcelona, considera que Lamine Yamal no habría conseguido un puesto titular en el once del conjunto catalán en 2012, debido a la calidad de los nombres que ocupaban la línea ofensiva en aquel entonces.

Tello, que se retiró del fútbol recientemente, dijo durante una entrevista con el diario español "Sport", en respuesta a una pregunta sobre las opciones de Yamal si hubiera estado en el Barcelona de 2012: "De titular no lo creo. Le habría costado llegar. Creo que habría subido al nivel que tiene y que demuestra, pero habría sido complicado".

Lee también

El heredero de Messi presenta sus credenciales en el momento de la despedida

Tras el malestar y las críticas: buenas noticias para el Real Madrid sobre el árbitro del Clásico

El español continuó: "Como he dicho, hablamos de Alexis Sánchez, Pedro, Villa, Messi y Neymar... Son jugadores a los que es muy difícil para cualquier jugador que sube de la academia hacerse un hueco entre ellos en el primer equipo".

El egresado de la academia de "La Masia" consideró que el ascenso de jugadores, con 16, 17 y 18 años, al primer equipo es ahora más fácil, afirmando: "Sí, es más excepcional. El primer equipo cuenta ahora con un número muy elevado de jugadores jóvenes, y por eso resulta más fácil que estos jugadores irrumpan".

Y añadió Tello: "En nuestra época, al haber jugadores mucho más consolidados en primera, nuestra irrupción era más difícil. Por eso creo que tenía más valor. Los jugadores que estaban en el primer equipo eran muy veteranos".

Elogió al Barcelona bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, afirmando: "Me gusta mucho. Y como ya hemos dicho, por los jugadores que tiene arriba, le gusta tener mucha velocidad por las bandas. Ahora es una apisonadora. Esperemos que siga así mucho tiempo. Están en una sintonía muy buena y positiva, y pueden hacer cosas grandes este año".

Tello vive actualmente la etapa posterior al fútbol, ya que hace 3 años abrió un concesionario de coches con el nombre de "CT37 Edit Cars" en la ciudad catalana de Terrassa, según "Sport".



