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Muhammad Sharaf Eldeen
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Exclusión total: 3 países que mataron el sueño de Mbappé con el Balón de Oro

K. Mbappe
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
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El astro francés estuvo cerca del premio

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El diario "L'Équipe" francés destapó, en un informe detallado publicado este viernes, los pormenores de la votación del Balón de Oro de 2026, que conquistó el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con una diferencia de apenas 28 puntos sobre el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Kane obtuvo 1.055 puntos, frente a los 1.027 de Mbappé, en una de las competiciones más ajustadas por el galardón en su historia, ya que se trata de la cuarta menor diferencia entre el ganador y el segundo clasificado, por lo que esta edición supera en igualdad a la de 2024, que ganó Rodri a costa de Vinícius Júnior con una diferencia de 41 puntos.

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De entre los 100 periodistas que participaron en la votación, cada uno representante de uno de los 100 primeros países en la clasificación de selecciones de la FIFA, 97 votantes situaron a Mbappé en su lista de los 10 mejores jugadores, mientras que solo 3 lo dejaron fuera, que son los representantes de Escocia, Grecia y Ucrania.

Esto cobra importancia ante la enorme igualdad entre Kane y Mbappé, ya que 40 votantes eligieron al delantero inglés en el primer puesto, frente a 23 para Mbappé y 13 para el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

Yamal fue tercero con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y luego el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto puesto con 541 puntos, seguido de su compañero francés Ousmane Dembélé con 418 puntos, y luego el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.

El francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, fue noveno con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, se situó décimo con 201 puntos.

Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid, y Yamal siguió confirmando su posición entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Asimismo, Kvaratskhelia desempeñó un papel destacado en la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain, mientras que Haaland continuó deslumbrando con el Manchester City, y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

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