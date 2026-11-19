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Andrea Ranocchia recuerda los buenos y malos momentos que vivió cuando jugaba en el Inter.

El exdefensa del Inter declaró en una entrevista a Il Corriere della Sera: «Para mí era un sueño llegar a Milán. Un año antes me había roto el ligamento cruzado en Bari y me perdí el Mundial de 2010. En el Inter estaba llegando a su fin el ciclo del grupo del triplete, Moratti se había marchado y los entrenadores no dejaban de cambiar».

«Había caos, nos sentíamos impotentes e ir a entrenar se había convertido en una carga. Había perdido la confianza en mí mismo, me preguntaba si podría volver a jugar al fútbol. No en la Serie A, sino en cualquier categoría. Ya no me reconocía».

«Llevaba mucho tiempo en el Inter y me había convertido en el principal culpable de aquella situación. Abucheos, insultos. En el estadio, en la calle, en las redes sociales. Terrible. Había perdido la tranquilidad, no estaba bien. No quería salir de casa. Estaba deprimido, apático, ya no sentía nada y todo había perdido su sentido».

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«La depresión entró a formar parte de mí en silencio y también afectaba a mi rendimiento deportivo. En el túnel de San Siro, antes de salir al campo, me temblaban las piernas».

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«¿El Inter me quitó el brazalete de capitán? Me enteré en el primer amistoso. Al entrar en el vestuario, vi que el brazalete no estaba junto a mi camiseta, sino junto a la de Icardi».

«¿Cómo conseguí salir de aquello? Pedí ayuda a una persona externa, empecé un proceso con una psicóloga y acepté mis fragilidades sin juzgarlas».

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«La experiencia en el extranjero me ayudó mucho. Volví a vivir el fútbol como cuando era niño: era una pasión y solo pensaba en jugar. También porque no sabía inglés, así que no entendía lo que me decían (ríe, nota de la redacción)».

«Después, a mi regreso al Inter, también me ayudó Spalletti. En una concentración, un aficionado me insultó y Luciano se abalanzó hacia él para encararlo. Por suerte había una malla de por medio. Siempre le estaré agradecido».

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«El Scudetto ganado en 2021 cerró un círculo. En aquel campeonato que ganamos estaba toda mi historia: desde las dificultades hasta mi resurgimiento. Aquellos días recordé una frase que Stankovic me había dicho años antes. En 2014, la Juventus me quería. Por entonces hablé con Chivu, Materazzi y, precisamente, con Deki, que me dijo: “En Turín podrías ganar 10 Scudettos, pero los ganaría el club. Si ganas un campeonato con el Inter, te recordarán para siempre”. Tenía razón».