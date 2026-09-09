Ethan Mbappé, jugador del Lille, pidió disculpas tras su expulsión durante la derrota de su equipo ante el Real Betis español por (3-2), la tarde de ayer martes, en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, mediante un mensaje que publicó en su cuenta de "Instagram".

Mbappé había dado una asistencia de gol para el Lille durante el partido, pero después de que su equipo recibiera el tercer tanto, el jugador de 19 años se alteró justo antes de reanudarse el juego y dio un codazo en la cara a uno de los jugadores visitantes, por lo que el árbitro le mostró la tarjeta roja directa.

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Mbappé escribió, en un mensaje a través de la función "story": "Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por esta acción inaceptable. La derrota es toda culpa mía y asumo la responsabilidad. Dejé a mis compañeros en una situación difícil en la mayor de las competiciones. Lo siento".

El Lille había terminado la primera parte por delante, antes de derrumbarse al inicio de la segunda mitad, donde recibió dos goles en menos de diez minutos, y luego llegó el incidente de la expulsión de Ethan para complicar aún más las cosas.

Esta derrota supone una prolongación del modesto registro del Lille en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Europa, ya que el club nunca antes ha ganado su primer partido en la competición, conformándose con tres empates frente a seis derrotas, según el diario "L'Équipe" francés.

El partido también fue testigo de la primera tarjeta roja en la carrera de Ethan Mbappé, además de ser el primer jugador en recibir una expulsión directa en la historia del Lille en la Liga de Campeones de Europa.

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