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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Esto no acabará bien": violento ataque catalán contra Mourinho

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Pako Ayestarán critica la actitud de The Special One

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recibió duras críticas por parte de José Mari Bakero, exestrella del Barcelona, debido a su actitud durante la grave lesión que sufrió Álvaro Mantilla, jugador del Racing de Santander, en el encuentro entre ambos equipos el pasado domingo, que terminó con victoria del conjunto blanco por 3-0.

La reacción del técnico portugués generó polémica después de que las imágenes mostraran cómo protestaba ante el cuarto árbitro mientras Mantilla sufría una fuerte lesión que acabó confirmándose como una rotura del ligamento cruzado, por lo que se perderá el resto de la temporada.

En unas declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo, Bakero criticó la forma en que Mourinho gestionó el incidente, e instó a revisar las imágenes que documentaron lo sucedido.

La exestrella del Barcelona dijo: "He visto lo que pasó. Cuando Mantilla se lesionó y se rompió el ligamento cruzado, miren las imágenes de Mourinho protestando al cuarto árbitro y diciendo: ¡Se ha tirado, se ha tirado!".

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04 nov 2026

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Y añadió: "Sinceramente, hay que ser claros. Creo que todas las partes implicadas, y especialmente los entrenadores, deben extremar al máximo la precaución".

Bakero no se quedó solo en la crítica a la actitud de Mourinho, sino que pidió tomar medidas más severas frente a las declaraciones que hacen los jugadores y entrenadores tras los partidos, al considerar que el ambiente actual puede derivar en consecuencias graves.

Y dijo: "Si hay algo que se debe hacer ahora para cambiar esta situación en la Liga española, es formar un comité encargado de las declaraciones de jugadores y entrenadores después de cada partido, y tomar las medidas necesarias".

Cerró su advertencia con una frase llamativa: "Porque esto no va a acabar bien".

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