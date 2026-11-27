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El empate se ha convertido en un resultado muy poco habitual en los partidos del Barcelona bajo la dirección del técnico alemán Hans Flick, a quien no le gusta repartir puntos. Así lo reflejan las cifras del equipo esta temporada: ha disputado 18 partidos sin empatar ninguno, con 16 victorias y dos derrotas.

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Según el diario español «As», el Barcelona de Flick hace mucho tiempo que no sabe lo que es empatar. Su último empate se remonta al pasado 10 de marzo, cuando su partido ante el Newcastle terminó en tablas (1-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En aquel encuentro, el conjunto inglés se adelantó con un gol de Harvey Barnes en el minuto 86, antes de que Lamine Yamal igualara de penalti para el Barcelona en los instantes finales, concretamente tras cumplirse los 6 minutos de tiempo añadido.

Desde entonces, el Barcelona de Flick ha disputado 32 partidos, con 27 victorias y 5 derrotas, sin empatar en ninguna ocasión.

La aversión del Barcelona a los empates es aún más evidente en LaLiga, donde hay que remontarse mucho en el historial del equipo para encontrar el último partido en el que repartió puntos con un rival en la competición doméstica.

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El último empate del Barcelona en LaLiga se produjo el 31 de agosto de 2025, ante el Rayo Vallecano (1-1), lo que significa que el equipo lleva 15 meses sin empatar en el campeonato liguero.

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Entre el empate ante el Newcastle y el del Rayo Vallecano, el Barcelona solo registró otro empate, un 3-3 ante el Club Brujas en la fase liga de la Liga de Campeones de la pasada temporada.

Y si ya es raro ver al equipo de Flick terminar un partido en tablas, todavía lo es más verlo quedarse sin marcar, es decir, que el encuentro acabe con un 0-0.

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Durante la etapa del técnico alemán en el Barcelona no se ha dado este resultado ni una sola vez, una estadística excepcional y sorprendente que refleja con claridad la ambición de Flick, su planteamiento ofensivo y su deseo constante de ganar.

Una versión valiente

El Barcelona de Hans Flick afronta una nueva temporada con grandes ambiciones tanto en el plano nacional como en el continental, después de haberse consolidado como un firme aspirante a los títulos gracias a su potencia ofensiva y a la variedad de recursos de que dispone en todas sus líneas.

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El conjunto catalán disputa la temporada 2026-2027 inmerso en una intensa pugna en LaLiga, donde lidera la clasificación con 36 puntos, 3 más que el Real Madrid, tras 13 jornadas, en una carrera en la que ninguno de los dos parece dispuesto a ceder el liderato.

El Clásico ante el Real Madrid del pasado 25 de octubre fue uno de los momentos más difíciles del equipo esta temporada, ya que el Barcelona perdió por 1-2. Sin embargo, recuperó rápidamente el equilibrio con una contundente victoria por 6-1 ante el Deportivo Alavés y, después, superó al Atlético de Madrid a domicilio por 2-1.

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Además, el equipo mostró una gran personalidad en su último partido de Liga ante el Villarreal, al darle la vuelta a un 0-2 en contra para imponerse por 3-2 en un duelo emocionante que reflejó la capacidad de los jugadores de Flick para afrontar situaciones complicadas y remontar, gracias a la notable mejora de su rendimiento en la segunda parte.