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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

«Este es el objetivo»: Flick revela la razón de su sorpresiva decisión ante el Galatasaray

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El entrenador alemán desafió las previsiones

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reveló el motivo de su decisión de alinear a Dani Olmo en la posición de falso nueve durante el duelo ante el Galatasaray turco, este martes por la noche en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Flick desafió las previsiones al renunciar a apostar por el brasileño Gabriel Jesus como delantero puro para suplir la ausencia por lesión de su compatriota Raphinha, ya que prefirió alinear a Dani Olmo como falso nueve.

Consulta la alineación completa del Barcelona para el partido contra el Galatasaray.

Flick, en declaraciones a la cadena "Movistar Plus" antes del partido, recogidas por el diario español "As", señaló que el encuentro ante el equipo turco no será sencillo, ante la presión que se espera que ejerzan los locales, aunque insistió en la confianza del Barcelona en su capacidad para gestionar estas circunstancias.

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Flick explica el motivo de apostar por Olmo

Sobre la decisión de hacer jugar a Dani Olmo en la posición de delantero para suplir la ausencia de Raphinha, el técnico alemán explicó: "Por eso he decidido alinear hoy a Olmo. Puede mantener el balón y controlarlo, y ese es el objetivo".

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Y añadió: "También sabemos que necesitamos gestionar los minutos de participación de los jugadores y las cargas físicas, sobre todo porque el siguiente partido será el sábado o el domingo, y por eso debemos manejar el asunto con criterio".

Flick espera un partido complicado

Sobre el ambiente que se espera en el estadio del Galatasaray, Flick comentó: "Será un partido difícil. Por todos los partidos que hemos analizado antes, sabemos que nos van a presionar, pero confiamos en nosotros mismos; la presión y la capacidad de gestionarla son una de nuestras armas".

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Flick habla de Lamine Yamal y de las rotaciones

Sobre la posibilidad de dar descanso a Lamine Yamal, Flick apuntó que los jugadores de talla mundial no suelen descansar con facilidad, y precisó que el cuerpo técnico es consciente de la naturaleza de la situación actual y de la importancia de gestionar la participación de los futbolistas.

Y agregó: "Para mí y para los jugadores, competir en la Champions League es algo de máxima importancia. Creo que el Barcelona no había logrado un arranque similar a este en los últimos 19 años, y eso nos da confianza".

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Flick: nuestro objetivo es ganar títulos, no hacer historia

Sobre las aspiraciones del Barcelona en la presente temporada, el técnico alemán insistió en que el objetivo no consiste tanto en firmar registros históricos como en conquistar campeonatos.

Y declaró: "Queremos seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. No se trata de hacer historia, lo más importante es ganar títulos y seguir trabajando".

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El Barcelona espera prolongar su inicio positivo en la Champions League, apoyándose en el enfoque de Flick basado en la posesión y la presión, en un encuentro que se prevé que imponga desafíos físicos y tácticos al equipo catalán.

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

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A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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