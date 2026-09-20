Marc Casadó, la joven promesa del Barcelona que actualmente juega cedido en el Deportivo de La Coruña, se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras media hora del partido de su equipo ante el Real Betis, a raíz de una fuerte lesión en el hombro.

La lesión de Casadó llega en paralelo a la lesión que sufrió Andreas Christensen, jugador del Barcelona, en el cuádriceps del muslo izquierdo durante el partido ante el Sevilla, ayer sábado, en la séptima jornada de LaLiga. Asimismo, Joan García, portero del conjunto catalán, se lesionó en el menisco de la rodilla derecha durante el encuentro ante el Racing de Santander.

El diario Sport señaló que Casadó cayó de mala manera tras su choque con el jugador del Real Betis, Marc Roca, lo que provocó una situación de preocupación.

Casadó tuvo que abandonar el terreno de juego después de que el dolor fuera claramente evidente en él, y Diego Villares entró en su lugar.

Las primeras impresiones no resultan tranquilizadoras, ya que, tras sufrir el choque, se escuchó a Casadó decirle a los médicos de su equipo "se ha roto", en referencia a la clavícula, señaló su hombro derecho y pidió el cambio de inmediato.

Casadó había disputado sus primeros partidos con el equipo en la emocionante victoria ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, antes de firmar su primera titularidad durante el empate frente al Getafe.

Habrá que esperar hasta que se realicen las pruebas médicas y se emita el parte del Deportivo de La Coruña para conocer con exactitud la gravedad de la lesión de Casadó en el hombro.

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora