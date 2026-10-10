Kees Smit se pierde este sábado por la noche el partidazo de la Eredivisie entre Feyenoord y AZ por una lesión, y eso le acarrea algunas críticas en el plató de ESPN. Especialmente Kees Kwakman reacciona con total incomprensión ante la situación.

Smit sufrió una lesión el martes durante el calentamiento del duelo de clasificación para la Eurocopa ante Bosnia y Herzegovina y tuvo que retirarse. La selección neerlandesa sub-21 acabó ganando el partido por 4-0, pero más tarde se supo que Smit estaría de baja al menos varias semanas. Incomprensible, así lo considera Kwakman en De Eretribune de ESPN.

«Al final, como jugador siempre eres tú mismo el responsable. También tienes que tomar las decisiones correctas», comienza. «Pero hoy en día todo está tan monitorizado, todo el mundo va por ahí con un iPad. Entonces juegas en casa contra Bosnia…», suspira Kwakman, que por cierto responsabiliza sobre todo al cuerpo técnico de la selección neerlandesa sub-21.

«Entonces simplemente le dices a Kees: “Si tienes alguna molestia, vuelves al AZ y te aseguras de estar en forma para el sábado en De Kuip”. Contra Bosnia, chicos… ¿Acaso no podemos sacarlo adelante también con Steur y Van Bergen? Sí, eso también quedó demostrado».

«Esto de verdad no lo entiendo», continúa un Kwakman irritado. «Como jugador, por supuesto, también eres responsable, pero como federación también tienes una cierta responsabilidad. Smit ya había estado un tiempo de baja y es mucho más importante que juegue fuera de casa contra el Feyenoord que en casa contra Bosnia. Ahora está aún peor».

El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, también lamenta enormemente la ausencia de Smit, pero hay que pasar página rápido. «Él sabe lo que tiene que hacer, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Esa rabia la dejo a un lado por ahora», señala.

Echteld lo ve sobre todo como un momento de aprendizaje, también para Smit. «Sí, yo no estuve allí (con la selección neerlandesa sub-21, red.), así que no pude preguntarle cómo se sentía realmente. Pero con Kees de verdad tienes que insistir, porque si no simplemente dice que puede jugar».