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El serbio Strahinja Pavlović, defensa del Milan, habló de su experiencia en Italia, repasó numerosos episodios y anécdotas y empezó por su relación con su exentrenador, el portugués Sérgio Conceição.

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Así lo recogió el diario La Gazzetta dello Sport, que publicó las declaraciones de Pavlović durante su participación en el pódcast serbio «SS Calcio».

«En su primera reunión como entrenador del Milan llegó con 40 minutos de retraso. Todos los jugadores y los miembros de la directiva lo estaban esperando, mientras él estaba en su despacho. Quería que todos entendieran quién mandaba, y lo hizo a propósito», relató Pavlović.

«Conceição prohibió la Nutella y, desde entonces, nunca más se nos permitió comerla», prosiguió.

«Sérgio Conceição es un buen entrenador y le tengo mucho cariño, pero seguía unos métodos duros, parecidos a los de Hitler», señaló.

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«Cuando viajamos para jugar un partido, nos alojamos en el hotel y nos separamos en grupos. Los jugadores están juntos, mientras que los demás se quedan fuera. Además, llevar rodilleras y coderas es obligatorio en los entrenamientos: tanto si estamos bajo cero como si hace 35 grados, hay que ponérselas», añadió.

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«Tres días antes de un partido, algunos jugadores fueron a un concierto y se quedaron allí hasta las 11 de la noche. Él tenía ayudantes, o espías, que le contaban todo lo que pasaba, y montó un gran escándalo por ello, hasta el punto de que decidió que ninguno de esos cinco o seis jugadores participara en el siguiente partido», continuó.

De un entrenador a otro, Strahinja Pavlović habló también de su relación con Massimiliano Allegri, que fue menos dura que la que tuvo con el técnico portugués.

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«Con él es con quien más he progresado desde que llegué a Italia. Como defensa tengo buena velocidad, fuerza física y capacidad para sacar el balón. También puedo subir, arrancar y marcar goles, pero el aspecto táctico siempre ha sido un punto débil para mí», explicó.

«Solo aprendí lo básico cuando subí al primer equipo del Partizan. Iba un poco por detrás de los jugadores italianos a la hora de entender su manera de ver el fútbol, porque sus futbolistas empiezan a aprender ciertos conceptos tácticos desde muy jóvenes», apuntó.

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Sobre los delanteros más difíciles a los que se ha enfrentado hasta ahora, el central serbio no dudó en señalar a sus elegidos: «Físicamente, el reto más duro fue sin duda Romelu Lukaku. También Marcus Thuram, que es fuerte, rápido y maneja bien el balón con los pies».

«En cuanto a Lautaro Martínez, tienes que tener muchísimo cuidado con él dentro del área: si no te pegas a él, marca. No puedes concederle ningún espacio», advirtió.

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Por último, Pavlović se refirió a su relación con su compañero de equipo Diego Moreira: «Es un chico estupendo y muy inteligente. Sabe algunas palabras en serbio. Conocí a su padre en uno de los entrenamientos y, por supuesto, hablamos del Partizan. Fue genial verlo, porque lo recuerdo de la época en la que jugó en Serbia».