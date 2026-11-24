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El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, recordó cómo una vacante inesperada en enero le abrió las puertas a un importante puesto de ayudante en el Bayern de Múnich, donde trabajó con Philipp Lahm, Xabi Alonso y Thiago Alcantara. Antes del duelo de Champions League del miércoles, el italiano advirtió a su equipo de que la clara identidad del Bayern lo hace peligroso pese a su larga lista de bajas.

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Ancelotti recuerda una etapa decisiva en el Bayern de Múnich

El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, se reencontrará el miércoles con el Bayern de Múnich cuando el equipo alemán visite el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en la quinta jornada de la Champions League. Tras ejercer de ayudante de su padre, Carlo Ancelotti, en Múnich después de obtener la licencia UEFA A en 2016, el técnico de 37 años atribuyó al gigante de la Bundesliga un papel fundamental en su formación como entrenador.

«Estar cerca de un entorno de altísimo nivel, de jugadores con una experiencia y una calidad extraordinarias. Ver lo que supone la competición al más alto nivel, sus exigencias y su organización, pero manteniendo siempre los valores humanos, que están muy presentes en el club», dijo Ancelotti. «En el plano técnico y táctico, tuve la oportunidad de intercambiar ideas con jugadores como Philipp Lahm, Xabi Alonso y Thiago Alcantara, lo que me ayudó muchísimo a mejorar. Y, en cuanto a la experiencia, se trata de haber formado parte de una institución histórica del fútbol mundial que sigue ahí y seguirá siempre».

Cómo una salida inesperada aceleró su ascenso

Ancelotti explicó que llegar al puesto de ayudante en Baviera fue fruto de años de preparación y de una oportunidad que surgió de repente. Tras comenzar en funciones de preparación física en el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, una salida inesperada a mitad de temporada le abrió la puerta en Múnich.

«Sí, y no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Me formé para ser entrenador. Y en aquel momento fue un poco inesperado, porque un ayudante se marchó en enero a la Premier League. El puesto quedó vacante, por así decirlo», explicó Ancelotti. «Por eso ocupé el puesto de ayudante. Es cierto que asumí una responsabilidad muy grande siendo muy joven. Pero eso te ayuda a progresar. La confianza que depositaron en mí fue una gran ventaja. Me ayudó a progresar rápidamente».

Getty Images

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Advierte de la identidad del Bayern y elogia a Upamecano

Aunque el Bayern de Vincent Kompany viajará al norte de Francia sin Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz ni Ismael Saibari, Ancelotti rechazó que sea el momento ideal para enfrentarse al equipo alemán. También destacó al defensa del Bayern Dayot Upamecano como uno de los mejores centrales modernos del fútbol mundial.

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«Es peligroso hablar así, porque quienes jueguen seguirán siendo futbolistas del Bayern y saltarán al campo con su camiseta. La identidad del equipo está muy clara y no cambiará, juegue quien juegue», afirmó Ancelotti. Sobre Upamecano, añadió: «Si no es el mejor, sin duda es uno de los mejores. Es un central moderno... Luego, con el balón, hay que ser capaz de sacar la pelota desde atrás con eficacia».

El Lille afronta el duelo ante el Bayern como otra final

Nombrado entrenador del Lille en junio de 2026 tras una etapa en Brasil con el Botafogo, Ancelotti considera que el partido del miércoles es vital para la continuidad de su equipo en Europa después de perder el sábado por 1-0 ante el Lyon en la Ligue 1 y empatar sin goles con el Bodo/Glimt.

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«Afrontamos este partido de la misma manera que todos los de Champions League. Podría decirse que es una final para nosotros, igual que los partidos que hemos jugado hasta ahora», concluyó Ancelotti.