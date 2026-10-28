«Dadas las circunstancias, ya se encuentra muy bien. Hoy ha recibido el alta hospitalaria, y esa es la mejor noticia para todos nosotros», dijo Eberl en la ARD antes del partido de la Copa de Alemania entre el Bayern de Múnich y el 1. FC Magdeburgo.

Al mismo tiempo, Eberl reveló qué había aquejado tanto al belga durante la última semana y había provocado incluso su desvanecimiento, que requirió la intervención de un helicóptero de rescate. «Han descubierto de qué se trata. Es una irritación de las meninges lo que provocó el incidente del pasado viernes», dijo Eberl.

Kompany ya llevaba un tiempo arrastrando un virus y apenas pudo dirigir al equipo desde la banda en el partido destacado contra el RB Leipzig. Regresó al banquillo contra el Arsenal, aunque seguía indispuesto, después de haber tenido que cancelar todos sus compromisos, como las ruedas de prensa y las sesiones de entrenamiento.

El pasado viernes se desvaneció junto al campo donde se entrenaba el segundo equipo y tuvo que ser trasladado al hospital en un helicóptero de rescate. Al parecer, también se dislocó el hombro al caer. Eberl habló después de una ausencia de varias semanas del entrenador del Bayern, a quien el club daría todo el tiempo que necesitara para recuperarse por completo.

¿Cuándo volverá Kompany al Bayern de Múnich?

Sin embargo, Eberl no quiso confirmar directamente el miércoles por la noche si las buenas noticias habían cambiado los plazos previstos para el regreso de Kompany. «Ahora puede hacer la rehabilitación en casa. En su caso, eso significa reposo y medicamentos. Y estoy muy, muy seguro de que pronto volverá a estar en la banda al cien por cien. Cuando los médicos digan que puede volver, él también dirá que puede volver. Tiene todo el tiempo que necesite. Desde el principio hemos hablado de semanas».

A raíz de la enfermedad de Kompany, se había hablado de su incansable ritmo de trabajo y de lo poco que duerme. Eso desencadenó un debate sobre el día a día de los entrenadores en el fútbol profesional, marcado por muchas renuncias, críticas y una enorme presión, factores que, según las voces críticas, acaban enfermándolos.

Pero no existe relación entre el exceso de trabajo, la presión y el desvanecimiento y la enfermedad de Kompany. Al menos, eso dejó muy claro Eberl. «En nuestro trabajo tenemos presión y una gran carga. Pero hay que tener cuidado al hablar de la enfermedad de Vinnie», dijo Eberl. «Es una enfermedad que cualquiera de nosotros puede contraer. No se la deseo a nadie, pero no tiene nada que ver con la presión que soportamos en la Bundesliga. Es una enfermedad y hay que distinguir claramente una cosa de la otra. El virus que contrajo antes tampoco fue el desencadenante. Los médicos me han dicho que eso está descartado».





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Eberl habla de «momentos difíciles»: ¿qué ha pasado en el Bayern de Múnich?

Además de la grave enfermedad de Kompany, Eberl y el Bayern ya han tenido que afrontar varios asuntos difíciles a lo largo de la temporada. En verano, los desmayos de Jamal Musiala y su epilepsia causaron conmoción en todo el mundo. Además de la enfermedad de Kompany, el club también se ha visto afectado recientemente por la repentina muerte del padre de Joshua Kimmich justo antes del partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Desde entonces, el jugador que marca el ritmo en el centro del campo está ausente.

«No ha habido muchos clubes que hayan tenido que afrontar situaciones como estas. No estamos hablando de nimiedades», dijo Eberl. «Son asuntos que van mucho más allá del fútbol y nos muestran que el fútbol ocupa un papel secundario. Estamos pasando por momentos difíciles, pero se nota que este club está unido».

Por eso, Eberl tampoco quiso aclarar si Kimmich volverá a estar disponible el próximo sábado para el partido destacado contra el BVB. «Si Jo siente que quiere volver a despejar la cabeza, si es que se puede hablar de eso, será más que bienvenido en cualquier momento. Espero que ocurra pronto».

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