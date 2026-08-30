Entre bastidores de la nueva era: ¿cómo cambió Mourinho al Real Madrid?

Crece la certeza dentro del Real Madrid de que el regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu era exactamente lo que el club necesitaba, según el destacado periodista de"As" española, José Félix Díaz.

Díaz añadió que la frase "el mejor fichaje de verano del Real Madrid ha sido el entrenador" se repite día tras día en Valdebebas. Se dice con absoluta convicción, y confirma una decisión que se tomó pese a las numerosas voces críticas que se escucharon cuando se confirmó, en los últimos días de abril, que José Mourinho había sido elegido para dirigir al Real Madrid. Y en menos de dos meses, el portugués ha logrado ganarse a todos.

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Díaz continuó: "Lo que ocurre sobre el terreno de juego es lo que dictará el veredicto final. Pero la creencia de que el club tomó la decisión correcta sigue creciendo internamente, especialmente en el vestuario, y en el ritmo diario de un equipo que ahora parece plenamente comprometido a luchar desde el primer minuto hasta el último, tanto en los partidos como en los entrenamientos".

Cómo cambió Mourinho al Real Madrid

La realidad diaria en Valdebebas no se parece mucho al ambiente que rodeaba al club hace un año. Xabi Alonso nunca logró conectar de verdad. Fracasó a la hora de formar parte de la dinámica que siempre debe existir entre el club y su entrenador, y esto condujo progresivamente al deterioro del entorno general, según el artículo.

Añadió: "Los jugadores son los primeros en percibir el estado de esa relación, y cuando la ven empezar a desmoronarse, se desconectan y dejan de funcionar como grupo. Eso ocurrió incluso durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025, lo que generó una sensación constante de incertidumbre dentro del Real Madrid, entre los directivos y también entre quienes influyen a su manera: los jugadores. Álvaro Arbeloa intentó cambiar las cosas, pero el vestuario afrontó muchas circunstancias similares, y la historia se repitió".

Díaz agregó: "Llegó Mourinho y, como ya informó este periódico anteriormente (As), cambió de inmediato los hábitos, las normas y las rutinas. Su objetivo era devolver a los jugadores el respeto por el escudo, así como el sentido de responsabilidad interna, en un intento de despertar a un equipo que se había vuelto pasivo y desconectado, y que a lo largo de las dos temporadas anteriores había funcionado en gran medida según sus propias condiciones. También se sentó con cada jugador para explicarle exactamente qué esperaba de él, mientras que a quienes en un principio consideró prescindibles se les dio la oportunidad de hacerle cambiar de opinión".

Prosiguió: "El resultado es una sensación creciente de certeza de que la decisión de cambiar de entrenador, y regresar de algún modo al pasado, fue el mejor paso para el club desde el propio regreso de Carlo Ancelotti, que llegó casi por casualidad. El italiano y el portugués llegaron después de ofrecerse prácticamente al club, aunque en el caso de Mourinho fue a través de Jorge Mendes, el influyente agente que desempeñó un papel clave en devolver al entrenador al Bernabéu".

Una vieja amistad

Continuó: "A diferencia de muchos otros entrenadores que pasaron por el Real Madrid, Florentino Pérez y Mourinho mantuvieron el contacto, aunque de forma intermitente, a lo largo de 13 años de separación. Los mensajes siempre se intercambiaban en los momentos oportunos. La relación se parecía a la de un viejo amigo: aunque rara vez sepas de él, nunca dudas de que está ahí cuando lo necesitas".

Díaz añadió: "Todo ello ayudó a allanar el camino para un regreso que incluyó, al igual que el de Ancelotti antes que él, un elemento de suerte. En el caso de Mourinho, Zinedine Zidane ya se había comprometido con la selección francesa. En cambio, en el caso de Ancelotti, ninguno de los candidatos alternativos logró convencer a quienes toman las decisiones".

Concluyó: "A su regreso, el entrenador (Mourinho) no buscó simplemente imponer su autoridad, sino que empezó a convencer, a comunicar y a construir consensos. Su primera petición, junto con la eliminación de las multas como forma de castigo y la garantía de que todos los jugadores lesionados completaran la recuperación en Valdebebas, fue utilizar a Bernardo Silva como pivote defensivo. Y a juzgar por lo que vino después, quizá la idea no era tan mala después de todo".

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