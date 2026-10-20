Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, logró un nuevo hito histórico en la Liga de Campeones de Europa al dirigir a su equipo ante el Barcelona, la noche de este martes, en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de la competición continental.

Según una estadística publicada por la cuenta "Stats Foot", el técnico español disputó su partido número 49 con el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose en el único poseedor del récord de entrenador con más partidos dirigidos con clubes franceses en la competición, superando al francés Claude Puel, que disputó 48 encuentros con más de un club francés.

Enrique busca llevar al Paris Saint-Germain a mantener sus sólidos resultados en el panorama europeo, en una prueba que lo enfrenta a su antiguo club, al que condujo a la conquista de la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2014-2015.

Cabe recordar que el partido ante el Barcelona fue el número 82 en el historial de Enrique en la Liga de Campeones de Europa con todos los equipos que ha dirigido.