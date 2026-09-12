Endrick regresa del exilio y choca con Mbappé

Endrick se prepara para reaparecer con la camiseta del Real Madrid este sábado, en el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, pero su camino hacia la recuperación del ritmo de competición no estará cubierto de rosas. La competencia en la línea ofensiva se ha vuelto más feroz, y Kylian Mbappé no deja mucho margen para el error, en un momento en el que Espai ha logrado consolidarse como una de las soluciones disponibles para el cuerpo técnico.

Han pasado casi nueve meses desde la última aparición de Endrick con el Real Madrid. Aquel fue uno de esos partidos que casi nadie quería disputar, salvo Mbappé, que buscaba entonces batir el récord que había establecido Cristiano Ronaldo de mayor número de goles en un solo año.

Aquel encuentro fue el primero del Real Madrid en la última edición de la Copa del Rey, disputado el 17 de diciembre de 2025, en el estadio de Talavera de la Reina.

En aquel momento, resultaba evidente que las diferencias entre el equipo y Xabi Alonso habían llegado a una fase complicada, y ello se reflejó sobre el terreno de juego, después de que el Real Madrid lograra una difícil victoria por 3-2, antes de que la cosa quedara ahí para Endrick.

El delantero brasileño sabía de antemano que se marcharía a Lyon, en un intento de evitar quedar fuera de las cuentas para participar en el Mundial.

Y transcurridos unos nueve meses, no parece que la situación de Endrick haya mejorado demasiado. Su estado físico, en la actualidad, lo ha colocado al final de la lista de opciones disponibles para el equipo, pero si hay algo que José Mourinho ha dejado claro es que el jugador sigue teniendo un sitio dentro de su proyecto.

El brasileño está muy cerca de disputar su primer partido en la presente temporada, y lo haría en el sexto encuentro del equipo. Una misteriosa lesión muscular, rodeada de mucha cautela y secretismo, le había impedido reaparecer hasta ahora.

Pero el enfrentamiento de este sábado ante el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu podría suponer la fecha del esperado regreso, según informó el diario español As .

Un regreso a golpe de minutos

Con la proximidad de su regreso, queda la pregunta más importante: ¿cómo participará Endrick? ¿Y cuánto tiempo será capaz de permanecer sobre el terreno de juego?

Mourinho ya había hablado de esta cuestión durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Inter de Milán, asegurando que el regreso del jugador se producirá con mucha cautela, y no se espera que esta valoración cambie de forma significativa en pocos días.

El entrenador portugués dijo: «Está listo para jugar cinco o diez minutos como máximo».

Por lo tanto, el regreso de Endrick no significa necesariamente que recupere de inmediato su lugar en la competencia, sino que el inicio será solo un primer paso en un camino largo, durante el cual el jugador necesita recuperar su forma física y su ritmo, para luego intentar abrirse paso entre la multitud de opciones ofensivas.

Cuando se le comunicó a Endrick su regreso al Real Madrid, las previsiones apuntaban a que su papel sería el de suplente de Mbappé, con la posibilidad de ayudarlo en caso de necesidad, además de dar al equipo más opciones en la línea ofensiva.

Asimismo, la esperada salida de Gonzalo habría dado al brasileño más espacio dentro de la plantilla y habría aumentado sus posibilidades de conseguir minutos de juego.

Pero las cosas cambiaron rápidamente. El gran deseo de Kylian Mbappé de seguir persiguiendo el Balón de Oro tras su logro en el Mundial lo hizo más decidido a participar y disputar el mayor número posible de minutos, mientras que la llamativa irrupción de Espai aumentó la dificultad de la tarea para Endrick.

Y entre la constante ambición de Mbappé y la aparición de Espai como una nueva solución que ha demostrado su capacidad de aportar, el delantero brasileño se encuentra ante una competencia más complicada de lo que esperaba.

El costado derecho: una puerta abierta y concurrida

Endrick posee una ventaja que podría ayudarlo en su intento de volver a la primera plana, y es su versatilidad y su capacidad para jugar en más de una posición, en comparación con Espai.

Y hasta ahora, esta versatilidad parece una de las principales armas en las que puede apoyarse el jugador brasileño, pero el problema es que todas las puertas que conducen al once titular parecen concurridas.

La posición de extremo derecho podría ser una de las opciones disponibles para Endrick de cara a aprovechar sus cualidades, pero al mismo tiempo es una posición que vive una feroz competencia por hacerse con un puesto de titular.

Es más, el enorme valor que alcanzó el fichaje de Diomandé, de 125 millones de euros, no ha sido suficiente para otorgarle ventaja alguna ni para garantizarle un lugar permanente en el once.

Arda Güler fue el jugador con más participación en esta posición, después de arrancar como titular en tres partidos durante las cuatro primeras jornadas, antes de ausentarse del quinto encuentro ante el Inter de Milán por sanción.

Güler ofreció buenos niveles durante sus participaciones, y también Brahim apareció de forma convincente cuando se le pidió ocupar esta posición.

Por lo tanto, la versatilidad de la que goza Endrick podría darle una oportunidad para buscar un sitio dentro del equipo, pero no significa que el camino vaya a ser fácil, especialmente ante la multitud de opciones que posee Mourinho.

Mourinho se aferra a su talento

Y pese a todos estos obstáculos, Endrick puede encontrar cierta tranquilidad en la postura pública que ha adoptado Mourinho respecto a su futuro.

Durante el pasado período, el jugador recibió varias ofertas atractivas, entre ellas una de la Roma, pero el entrenador portugués no quiso desprenderse de él, ya fuera mediante cesión o venta.

Mourinho dijo hace unas semanas: «Recibí muchas ofertas, pero no quise cederlo ni venderlo, porque me gusta. Tiene un gran talento».

Y parece que ese talento es precisamente lo que Mourinho quiere trabajar y desarrollar dentro del Real Madrid.

Pero la tarea no será fácil para Endrick, que regresa tras un largo período de ausencia, y en un momento en el que el ataque se ha vuelto más concurrido y se ha intensificado la competencia por cada minuto sobre el terreno de juego.

El enfrentamiento ante el Rayo Vallecano será solo un nuevo comienzo para el delantero brasileño, y quizás un primer paso en el camino de recuperar su lugar dentro del equipo.

Mourinho quiere ver lo que el jugador puede aportar, pero con mucha cautela, especialmente tras el largo período de ausencia, con la esperanza de que Endrick se convierta gradualmente en una aportación real para el equipo.

El viaje de regreso puede comenzar con solo cinco minutos, o quizás diez minutos como máximo, pero para Endrick podría ser el inicio de un nuevo ascenso.

Y es que el camino que tiene por delante se ha vuelto más empinado, la competencia es más dura que nunca y su lugar en el Real Madrid ya no está garantizado, pero, a cambio, sigue conservando la confianza de su entrenador.

Y entre un regreso previsto ante el Rayo Vallecano, una competencia despiadada en la línea ofensiva y el deseo de Mourinho de pulir su talento, Endrick se sitúa ante una nueva etapa que podría determinar mucho en su futuro con el Real Madrid.

El sábado no será simplemente la fecha de su regreso al terreno de juego, sino que podría ser el inicio de un nuevo intento de escalar una montaña que se ha vuelto más empinada que nunca.