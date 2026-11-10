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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Endrick: quiero jugar y mi futuro en enero es incierto

Endrick
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Habló Endrick, delantero del Real Madrid, con franqueza sobre su futuro durante el próximo periodo, asegurando que no sabe qué va a ocurrir en enero.

El diario español "As" señaló que Endrick, de 20 años, fue el primero en hablar tras la llegada de la delegación de la selección brasileña, que comenzó sus preparativos para disputar dos partidos durante el actual parón internacional, frente a Japón el sábado y después frente a Singapur el 17 de octubre.

Endrick dijo sobre su futuro: "Todavía tengo 20 años, así que veré cómo van las cosas. Todo lo que quiero es jugar, sentirme feliz y ayudar a mis compañeros".

Y añadió: "No sé qué va a ocurrir en enero, eso está en manos de Dios. Todo lo que deseo es lo mejor para mi carrera. Lo que esté escrito que pase, pasará. Seguiré siendo humilde y continuaré dando lo mejor de mí. Madrid es una ciudad maravillosa, pero siempre haré lo que haga falta para avanzar en mi carrera".

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El delantero brasileño también dirigió un mensaje a su entrenador, diciendo: "Tengo una gran confianza en Mourinho. Se pone en contacto conmigo todos los días, no para hablar de fútbol, sino para interesarse por mi vida personal".

Y prosiguió: "Siempre daré todo lo que tengo por el Real Madrid, porque el club está por encima de todo, pero el interés y el cariño que me muestra Mourinho me dan una motivación mayor para dar todo lo que tengo".

Endrick también empezó a pensar en los próximos compromisos con la selección de su país, al decir: "Espero estar en mi mejor nivel en 2030, para poder ayudar a la selección. Todo lo que queremos es recuperar el título del Mundial".

Endrick coloca el Mundial de 2030, previsto para celebrarse en España, entre sus principales objetivos próximos, después de haberse convertido ya en uno de los elementos importantes en las filas de la selección brasileña.

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