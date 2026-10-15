Endrick: "Lo que hacen con Vinicius es una locura, pero volverá"

El joven brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, resumió el sentimiento de sus compañeros dentro del vestuario en relación con la sanción de cuatro partidos impuesta a su compatriota Vinicius Junior por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.

El anuncio oficial del castigo se produjo ayer miércoles, horas antes del partido entre el Real Madrid y la Roma en la Champions League, que terminó con la victoria del conjunto blanco (4-3) en una remontada de locura en el estadio Olímpico.

La sanción del astro brasileño llega a raíz de su expulsión en el último partido de LaLiga ante el Villarreal el pasado sábado, por tirar del pelo a Nathan Saliba, jugador del Submarino Amarillo, al inicio de la jugada que terminó con un gol del propio brasileño que después fue anulado.

Endrick, que entró como suplente en la segunda mitad frente a la Roma y marcó un gol, declaró al término del encuentro: "Sabíamos que la sanción debía ser de dos partidos, pero en nuestro interior sabíamos que no iba a ser así".

Y añadió, según recogió el diario "Marca": "Lo que le hacen a Vinicius es una locura, y eso no va a cambiar. Sabíamos que iba a ser así, que iban a ir a por Vinicius".

Y prosiguió: "Es un hombre fuerte que siempre lucha contra todo, y cuando vuelva lo hará en su mejor momento".

Antes del partido, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se abstuvo de comentar la sanción a Vinicius, pero se preguntó por el momento elegido para el anuncio: "¿Por qué anunciarlo dos horas antes de un partido tan importante como este en la Champions League?".







