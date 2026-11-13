En vídeo: Zabiri sorprende a Níger y Hakimi brilla con dos cañonazos

La selección de Marruecos cerró la primera parte de su enfrentamiento ante su invitado Níger con ventaja por 3-1, en el partido disputado esta noche de viernes en el estadio Mohamed V de la ciudad de Casablanca, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, después de que los primeros minutos presenciaran un gol temprano de Yasser Zabiri, mientras que Achraf Hakimi brilló al anotar dos goles.

Zabiri abrió el marcador para Marruecos en el minuto 4, traduciendo así el fuerte inicio ofensivo de los locales y otorgando a la selección marroquí una ventaja temprana, tras un pase decisivo de su compañero Brahim Díaz, antes de que Achraf Hakimi añadiera el segundo gol en el minuto 27, con un potente disparo desde fuera del área, reforzando la ventaja del equipo del entrenador Mohamed Ouahbi.

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Pero la selección de Níger no se rindió, y Mohamed Abdoul Rahman logró recortar distancias para la selección de su país en el minuto 41, aumentando la emoción de los últimos minutos de la primera parte.

El tiempo añadido presenció una importante ocasión para Níger de alcanzar el empate, después de que Youssouf Ali Oumar fallara un penalti en el minuto 45, antes de que Hakimi castigara a los visitantes al anotar el tercer gol de Marruecos, en el tercer minuto del tiempo añadido, mediante un disparo de larga distancia de tiro libre, para que los locales terminaran la primera mitad del partido con ventaja de tres goles a uno.

Zabiri, un talento que hizo historia

El gol de Zabiri reviste una importancia especial, dada la posición que ha pasado a ocupar el joven delantero en el fútbol marroquí, después de convertirse en uno de los rostros emergentes más destacados de su generación, gracias a su llamativo brillo en el Mundial Sub-20 disputado en Chile en 2025.

Zabiri fue uno de los protagonistas más destacados del logro histórico que alcanzó la selección juvenil de Marruecos, al coronarse con el título por primera vez en su historia, después de anotar cinco goles durante el torneo, entre ellos un doblete en la final ante Argentina, que terminó con victoria de Marruecos por dos goles a cero.

El delantero marroquí compartió el liderato de los goleadores del torneo, y además recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador de la competición, según la Federación Internacional de Fútbol, tras desempeñar un papel central en la coronación de su país con el título mundial.

Zabiri se formó en la Academia Mohamed VI de Fútbol, antes de iniciar su carrera profesional con el Union Touarga, para luego trasladarse al Famalicão portugués, y de ahí al Rennes francés en febrero de 2026.

Posteriormente pasó al Racing de Santander español en calidad de cedido, donde continuó ofreciendo llamativos niveles goleadores, en el inicio de su experiencia en la Liga española.

Marruecos busca mantener el pleno de puntos

La selección marroquí afrontó el partido de hoy con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva en la clasificación, después de vencer a Gabón y Lesoto por 2-0 en las dos primeras jornadas, para sumar 6 puntos y liderar el Grupo Uno antes de enfrentarse a Níger.

En cuanto a la selección de Níger, comenzó su andadura con una victoria sobre Lesoto por dos goles a uno, antes de la derrota ante Gabón por dos goles a cero, para disputar el enfrentamiento ante Marruecos con 3 puntos en su casillero.