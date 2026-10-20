Désiré Doué, estrella del Paris Saint-Germain, aprovechó un error cometido por Lamine Yamal, su homólogo en el Barcelona, para batir la portería del conjunto catalán durante la cumbre de la Champions League entre ambos equipos.

Doué adelantó al Paris Saint-Germain en el minuto 39 del partido, disputado en el estadio Parque de los Príncipes dentro de la tercera jornada de la fase de liga, con un potente disparo desde fuera del área.

Yamal intentó enviar un balón en largo hacia el centro del campo, pero João Neves recibió la pelota y se la cedió a Doué, que no dudó en ejecutar un remate que sorprendió al portero Joan García y se alojó en su red.

Doué mantuvo su gran momento en las últimas fechas, ya que participó en 7 goles durante los últimos 4 partidos que disputó con el Saint-Germain y la selección de Francia, con 4 goles y 3 asistencias, según las estadísticas de la red "Stats du Foot".