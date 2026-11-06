Un exdirigente trazó un plan para ayudar a la selección de Arabia Saudita a conquistar la Copa del Mundo por primera vez en su historia, concretamente en la edición de 2046.

La selección saudí ha participado en la Copa del Mundo en 7 ocasiones, y su mayor logro fue la clasificación a los octavos de final en su primera participación, en el Mundial de 1994, pero no ha logrado repetirlo desde entonces.

Faisal Al-Abdulhadi, exsecretario general de la Federación Saudí de Fútbol, declaró a los canales de "Thmanyah" que la selección saudí necesita ciertos aspectos para conquistar el Mundial de 1946.

Explicó: "Primero hay que erradicar los problemas que existen en el fútbol en general, y el más destacado es determinar quién controla el fútbol saudí".

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Y añadió: "Los miembros de la asamblea general son quienes controlan el fútbol saudí, y si la asamblea general es débil, la junta directiva puede controlar las cosas a su antojo".

Puntualizó: "Del mismo modo, si la asamblea general es fuerte, su producto será fuerte".

Concluyó: "La asamblea general proviene de los clubes, los representantes de los entrenadores nacionales, los árbitros y el comité olímpico, pero el problema es que estos miembros no están elegidos de la mejor manera".

Cabe recordar que el Reino de Arabia Saudita organizará la fase final de la Copa del Mundo de 2034, convirtiéndose en el tercer país árabe en gozar de este honor, después de Catar en 2022 y Marruecos junto a España y Portugal en 2030.