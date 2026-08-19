En vídeo: un aficionado lesiona a un jugador de la Juventus en un extraño incidente

En un suceso difícil de creer, Federico Gatti, defensa de la Juventus, sufrió una lesión durante un partido amistoso, pero lo sorprendente es que el causante no fue un jugador rival, sino uno de los aficionados de su propio equipo que invadió el terreno de juego.

Gatti sufrió una lesión en el tobillo tras el final del primer tiempo del amistoso que enfrentó a la Juventus con su equipo filial, en un incidente que podría privarle de participar en la jornada inaugural de la Serie A, según informó el diario "Mundo Deportivo".

Un aficionado salta al campo y lesiona a un jugador de su equipo

El suceso comenzó tras el pitido que marcaba el final del primer tiempo, cuando Gatti se quedó en el terreno de juego para saludar a la afición presente en las gradas.

Mientras el defensa italiano estaba ocupado saludando a los aficionados, varios de ellos saltaron al campo por detrás sin que él se percatara.

El primer aficionado que llegó al terreno de juego intentó detenerse, pero perdió el equilibrio y resbaló sobre el césped, antes de chocar con Gatti y derribarlo.

El choque provocó que el defensa de la Juventus sufriera una lesión en el tobillo, en una escena insólita que terminó con la retirada del jugador afectado por la lesión en lugar de continuar la celebración con la afición.

Posible ausencia en el estreno liguero

Gatti no pudo participar en el entrenamiento de la Juventus del martes debido a la lesión, mientras que su presencia ante el Frosinone en el arranque del recorrido del equipo en la Serie A queda prácticamente descartada.

La lesión coloca al cuerpo técnico del club en una situación complicada, después de que el jugador se preparara con normalidad para el inicio de la temporada, antes de sufrir un contratiempo por un suceso totalmente ajeno al contexto del partido.

El incidente generó interrogantes dentro de la Juventus sobre la manera en que se organiza el tradicional amistoso ante el equipo filial.

Este enfrentamiento suele celebrarse en un ambiente festivo con el objetivo de dar a la afición la oportunidad de acercarse a los jugadores y celebrar el arranque de la temporada, pero en más de una ocasión ha registrado invasiones del terreno de juego que provocaron problemas.

Tras la lesión de Gatti, el club italiano se enfrenta a la opción de replantearse el formato de este partido, para evitar que se repita una escena insólita en la que el ambiente de celebración se convirtió en la lesión de uno de los jugadores del primer equipo.

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