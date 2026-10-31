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imago-sport-1085306460.jpgLaPresse
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En vídeo: la Roma presiona al Inter y a la Lazio tras arrollar al Udinese

Udinese vs Roma
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Roma
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El Roma arrolló a su anfitrión, el Udinese, por 5-2, la noche del sábado, en el marco de la décima jornada del campeonato italiano.

El Roma elevó su cuenta a 24 puntos en el tercer puesto de la clasificación de la Serie A, a un solo punto de la pareja que lidera la tabla, Inter de Milán y Lazio, mientras que el Udinese se quedó estancado en 5 puntos en la penúltima posición.

El portal Calciomercato repasó los detalles más destacados del encuentro, en el que las cosas resultaron extremadamente sencillas para el Roma, que se enfrentó a un Udinese en uno de sus peores momentos de la temporada.

Bryan Cristante abrió el marcador para el Roma con un cabezazo, en el minuto diez, aprovechando un centro de Wesley, antes de que en los minutos siguientes el Roma desperdiciara dos claras ocasiones, después de que los disparos de Matías Soulé y Donyell Malen se estrellaran contra el poste.

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Pero el equipo visitante no esperó mucho para ampliar su ventaja, ya que Rodrigo Mora marcó el segundo gol en el minuto 32, tras un pase filtrado de Cristante dentro del área.

Y apenas dos minutos después, Malen añadió el tercer gol de los visitantes, luego de recibir un pase de Soulé y lograr controlar el balón antes de disparar con su pierna izquierda al fondo de la red.

En el minuto 38, Evan Ndicka completó el póquer del Roma, tras convertir en gol un córner ejecutado por Soulé mediante un cabezazo, entre los abucheos de la afición del estadio Bluenergy contra los jugadores del Udinese.

En la segunda parte, el rendimiento del Roma bajó relativamente, después de asegurarse su amplia ventaja, y el entrenador Gasperini realizó varios cambios para dar descanso a algunos de sus jugadores, lo que dio al Udinese la oportunidad de recuperar la iniciativa e intentar volver al marcador.

En el minuto 50, Nicolò Zaniolo marcó el primer gol del Udinese en la portería de su exequipo, después de que Lennon Miller lanzara un disparo desde fuera del área que se estrelló contra un defensor y obligó al portero Giulini a despejarlo, llegando el balón a Zaniolo, que lo remató al fondo de la red.

En el minuto 78, Matteo Palma añadió el segundo gol del Udinese, tras aprovechar un balón que despejó Hassan Kamara y rematarlo directamente de volea de manera espectacular al fondo de la red. Unai Gómez estuvo cerca de recortar aún más la diferencia en el minuto 84, con un potente disparo que pasó junto al poste derecho, y Giulini se vio obligado a lanzarse para seguirlo.

Pero la reacción del Udinese no se completó, después de que terminaran sus intentos ofensivos, antes de que el Roma asestara el golpe final. En el segundo minuto del tiempo de descuento, Daniele Ghilardi marcó el quinto gol del Roma, luego de aprovechar un pase de Castro, avanzar desde atrás al ataque y lanzar un potente disparo al fondo de la red.

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