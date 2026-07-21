La princesa Leonor, hija del rey Felipe VI y heredera de la corona de España, demostró su atento seguimiento de todos los detalles y las promesas futbolísticas, tras protagonizar una conversación divertida y espontánea con el delantero de la selección española Ferran Torres durante la recepción real a los campeones.

Dicha recepción llega después de la conquista por parte de la selección española del título de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, tras vencer la pasada tarde del domingo a Argentina por un gol a cero, obra del propio Torres.

Los ecos de las celebraciones por el segundo título mundial siguen dominando las calles españolas; los jugadores de "La Roja" recorrieron las calles de la capital, Madrid, poniendo fin a las celebraciones con las paradas oficiales habituales en el Palacio Real de la "Zarzuela" y la sede del Gobierno en "La Moncloa". Entre los muchos momentos que captaron las cámaras, un gesto que reunió a la familia real y al autor del gol de la victoria decisiva en la final contra Argentina acaparó las miradas en las redes sociales.

Tras la amplia difusión del vídeo, los seguidores se preguntaron qué había pasado entre la joven princesa y el delantero del Barcelona durante el saludo real; y mientras algunas especulaciones irónicas apuntaban a que le habría dedicado un halago al jugador, las grabaciones de audio reproducidas revelaron que la princesa Leonor abordó a Torres diciéndole: "¿No ibas a raparte el pelo?", a lo que el delantero respondió rápidamente y con una sonrisa: "¡No, no!", según recogió el diario español "Marca".

Esta simpática broma se enmarca en una promesa pública que el nacido en la ciudad de Valencia se había hecho a sí mismo de "raparse el pelo por completo" en caso de conquistar la Copa del Mundo. Este gesto reveló hasta qué punto la joven princesa está cerca y bien informada de los entresijos y las noticias de la selección nacional.

A pesar de que Ferran Torres decidió no dar marcha atrás en el aspecto de su pelo, muchos de sus compañeros se preparan para cumplir promesas muy atrevidas; el cuarteto formado por Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias y Yéremy Pino decidió tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente, mientras que Lamine Yamal prometió dejarse crecer la barba y el bigote durante tres semanas completas y sortear 100 auriculares entre su afición, en tanto que la pareja formada por Gavi y Pedri se prepara para teñirse el pelo con colores muy llamativos.