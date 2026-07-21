El español Marc Cucurella revivió su famosa y burlona canción sobre la estrella noruega Erling Haaland durante las celebraciones de recibimiento al nuevo campeón del mundo en Madrid.

Cucurella coreó a través del micrófono en el escenario de la coronación ante los aficionados: "¡Haaland tiembla!", a lo que la afición respondió con entusiasmo, siguiendo la letra de la canción: "¡Porque viene Cucurella!".

El defensa del Chelsea ya había cantado una versión más larga de esta canción tras la coronación de España con el título de la Eurocopa 2024. En aquel momento, la respuesta del delantero del Manchester City llegó rápidamente, apenas un mes después, al marcar un gol en el primer enfrentamiento que los reunió, cuando Haaland comentó: "Cucurella es un tipo divertido; la temporada pasada me pidió mi camiseta, y este verano canta una canción sobre mí... No me importa realmente".

Posteriormente, Cucurella aclaró que la canción era en realidad un homenaje y un elogio al nivel de Haaland, señalando que componer una canción con el nombre de un jugador no ocurre a menos que sea una estrella mundial y de una clase única, ya que nadie canta con el nombre de un jugador desconocido.

Cucurella aseguró entonces que no se arrepentía de su gesto y que estaba dispuesto a volver a cantar la canción de nuevo, algo que efectivamente cumplió durante las últimas celebraciones. Y esta situación no pasó desapercibida en Noruega; tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación de allí, y en un titular destacado en la página principal de la corporación de radio y televisión noruega "NRK" se leía: "Cucurella canta sobre Haaland... otra vez".