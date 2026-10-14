En vídeo: el PSG arrolla al Manchester City ante la mirada de Guardiola

El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria sobre su anfitrión, el Manchester City (4-2), este miércoles en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la Champions League.

Con este triunfo, el conjunto francés elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que los locales se quedaron congelados en 3 puntos.

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Los visitantes no tardaron en abrir el marcador: en el minuto 13 salieron con un contragolpe, aprovechando que la mayoría de los jugadores del City se habían lanzado al ataque, y el balón llegó al internacional francés Désiré Doué, que soltó un disparo raso a la derecha del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien aparentemente podría haber evitado el remate.

El Saint-Germain no dio margen al City para reaccionar: en el minuto 15, Ousmane Dembélé envió el balón desde la banda derecha a Doué, situado en el costado izquierdo, antes de que su compañero se la devolviera de nuevo, para que el exdelantero del Barcelona la introdujera de cabeza en la portería de Donnarumma y ampliara la ventaja de los visitantes.

En el minuto 32, el centrocampista portugués Vitinha completó el tercero de los visitantes después de recibir un pase de tacón de Zaïre-Emery, para remitirla directamente a la portería del City.

Reacción inglesa

Al contrario que en la primera parte, el Manchester City entró con fuerza en la segunda mitad, y Erling Haaland marcó un gol para los locales en el minuto 53 con un remate de cabeza, aprovechando un centro al área enviado por el suplente senegalés Iliman Ndiaye.

El gol de Haaland encendió el entusiasmo de su exentrenador Pep Guardiola, sentado en la grada, al que las cámaras captaron celebrando y aplaudiendo al noruego.

Pero no pasaron 10 minutos hasta que Magnus Akliouche devolvió la diferencia a 3 goles, cuando lanzó un potente disparo que rechazó el portero Gianluigi Donnarumma, aunque el balón acabó cayendo en su propia red. El cuarto gol del Saint-Germain llegó tras una serie de ocasiones falladas por parte del City.

En el minuto 75, Haaland anotó el segundo tanto de los locales, tras un pase raso de su compañero marroquí Ayoub Bouaddi, para poner el (4-2) en el marcador.

El Saint-Germain tuvo la oportunidad de marcar el quinto, cuando consiguió un penalti tras una falta de Nuno Mendes, pero el delantero español suplente Ferran Torres ejecutó un disparo flojo que Donnarumma detuvo.

La segunda parte vio cómo el City desperdiciaba numerosos goles, especialmente a través de Antoine Semenyo, además de que el larguero rechazó un remate de Haaland y el poste otro de Enzo Fernández.