El Paris Saint-Germain sorprendió a su anfitrión, el Manchester City, con tres goles en apenas media hora, en el partido que ambos disputan en el Etihad Stadium este miércoles por la tarde, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

En el minuto 13, el París lanzó un contragolpe aprovechando que la mayoría de los jugadores del City se habían volcado al ataque. El balón llegó al internacional francés Désiré Doué, que ejecutó con precisión un disparo raso a la derecha del portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien aparentemente podría haber detenido el remate.





Lee también

El Bernabéu se levanta: los silbidos persiguen a los jugadores del Real Madrid ante el Villarreal

En vídeo: Diomande marca su primer gol con el Real Madrid y tarjeta roja para Vinicius tras el tanto

El Saint-Germain no dio opción al City de reaccionar, ya que en el minuto 15 Ousmane Dembélé envió el balón desde la banda derecha hacia Doué, en el costado izquierdo, antes de que su compañero se la devolviera de nuevo para que el exdelantero del Barcelona la introdujera de cabeza en la portería de Donnarumma, ampliando la ventaja de los visitantes.









Y en el minuto 32, el centrocampista portugués Vitinha completó el tercer gol de los visitantes después de recibir un pase de tacón de Zaïre-Emery, para remitirla directamente a la portería del City.

El conjunto celeste llegaba al partido de hoy entusiasmado por su amplia victoria ante el Liverpool (3-0) en la Premier League, mientras que el Saint-Germain se impuso al Le Mans (3-1) en la liga francesa.