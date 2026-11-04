¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Loai Mohamed
Traducido por

En vídeo: el octavo, un gol árabe histórico que aumenta el sufrimiento del Real Madrid

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
A. Koita
Grecia
España
Mauritania

Courtois encaja un gol inesperado en Grecia

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Real Madrid encajó un gol inesperado a pies árabes, acrecentando su sufrimiento en los partidos que disputa como visitante en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto blanco recibió un gol a solo 12 minutos del inicio de su partido ante el anfitrión AEK Atenas de Grecia, este miércoles por la tarde, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga.

El mauritano Aboubakary Koïta, de 28 años, recibió un pase de Luka Jovic, exjugador del Real Madrid, en el borde del área, y ejecutó un disparo cañonero que se alojó en el ángulo izquierdo de la portería de Thibaut Courtois.

Según la red "Opta", Koïta se convirtió en el primer jugador mauritano en marcar un gol en la historia de la Liga de Campeones de Europa, y es el segundo jugador mauritano en participar en el torneo, después de Jordan Lefort, que disputó la edición 2021-2022 con la camiseta del Young Boys.

Próximos partidos
VAL

VAL

Primera División

07 nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov 2026

LEV

LEV

Según las estadísticas de la red francesa "Stats Foot", este es el octavo gol que encaja la portería del Real Madrid en sus últimos 3 partidos como visitante en el torneo continental.

El Real Madrid había recibido 3 goles de la Roma en la segunda jornada de la presente temporada (en la victoria por 4-3), y antes había encajado 4 goles del Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la temporada pasada (en la derrota por 3-4).

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google