El Manchester City anunció, la tarde del jueves, la incorporación oficial del jugador Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest.

El sitio web del Manchester City señaló que el internacional inglés Anderson firmó un contrato por cinco años en el Etihad Stadium.

El jugador, de 23 años, comenzó su trayectoria en el Newcastle antes de trasladarse al Nottingham Forest en 2024, y rápidamente se convirtió en uno de los elementos fundamentales en el City Ground.

Anderson, que se ha convertido en el más caro de la historia del City, es un centrocampista completo que domina tanto las tareas defensivas como las ofensivas, y destaca por su gran dinamismo en el centro del campo, además de sus contundentes entradas y su capacidad creativa en el pase, lo que lo ha convertido en uno de los talentos jóvenes más destacados de la Premier League.

Tras firmar oficialmente, Anderson declaró al sitio web de su nuevo club: «El Manchester City es uno de los clubes más grandes del mundo, y la plantilla que posee es asombrosa y fuerte en todas las posiciones».

Y continuó: «En cuanto supe de su deseo de ficharme, estaba totalmente decidido a cerrar este traspaso».

Señaló: «Como futbolista, siempre quieres ponerte a prueba al más alto nivel, y unirme al Manchester City me da esa oportunidad».

Y recalcó: «El Manchester City está construido para ganar títulos y competir al más alto nivel, y eso es algo que ilusiona a cualquier futbolista».

La cadena BBC informó de que el traspaso alcanzó los 116 millones de libras esterlinas, y estuvo cerca de convertir a Anderson en el jugador más caro de la historia del fútbol británico, antes de que lo superara el fichaje de Morgan Rogers, del Aston Villa al Chelsea, por 117 millones de libras esterlinas.