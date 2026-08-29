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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: el Liverpool vuelve a tropezar en la Premier League

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
Inglaterra

Los Reds fracasaron en aprovechar el factor cancha y afición

Liverpool empató con su visitante, el Nottingham Forest (2-2), este sábado en el estadio de Anfield, en la segunda jornada de la Premier League inglesa, con lo que los reds fracasaron en conseguir su primera victoria en la competición esta temporada, después de haber empatado con el mismo resultado ante el Newcastle en la jornada inaugural.

El Nottingham Forest se adelantó en el minuto 24 por medio de Dan Ndoye, que aprovechó un rápido contragolpe y lo culminó con un magnífico disparo, en la esquina lejana de la portería de Alisson Becker.

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Los jugadores del entrenador Andoni Iraola intentaron reaccionar antes del final de la primera mitad, y Florian Wirtz consiguió mover las redes, pero el gol fue anulado por fuera de juego en el minuto 32.

Los locales lograron el empate en el minuto 60, por medio del delantero sueco Alexander Isak, que aprovechó un centro del neerlandés Cody Gakpo y mandó el balón a la red.

El Nottingham Forest volvió a adelantarse en el minuto 70 por medio de Morgan Gibbs-White, de penalti. Pero el Liverpool se negó a rendirse, y Víctor Muñoz logró marcar el gol del empate (2-2), con un potente disparo que golpeó el travesaño antes de acariciar las redes de los visitantes.

El partido fue testigo de la primera aparición como titular de Muñoz con la camiseta del Liverpool en la Premier League.

Con este resultado, los reds llegaron a los dos puntos, en la décima posición de forma provisional, mientras que el Nottingham cosechó su primer punto, ocupando el puesto 12 de manera provisional, a la espera del resto de partidos de la jornada.

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