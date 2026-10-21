El internacional argentino Nico Paz abrió el marcador de forma temprana para el Como italiano ante su invitado, el Manchester United inglés, este miércoles en el estadio Giuseppe Sinigaglia, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Paz sacudió las redes con un golazo en el minuto dos, después de recibir el balón en las inmediaciones del área frente a Harry Maguire, defensa del Manchester United, antes de golpear con su pierna izquierda un disparo con rosca que acabó alojándose en la escuadra lejana.

Y en el minuto 49, Paz volvió a fabricar el segundo gol para su compañero griego Anastasios Douvikas, antes de anotar su segundo tanto personal y el tercero del Como en la portería del Manchester United, después de aprovechar un pase errado del jugador del United, Carlos Baleba, para arrancar con el balón y quedarse solo ante el portero, poniendo el (3-0) en el minuto 57.





Lee también

Expulsiones y minutos en inferioridad numérica: una diferencia abismal entre el Real Madrid y el Barcelona

Ex estrella de Francia: Mbappé no ha alcanzado el nivel de Messi y Cristiano, y el jugador del Barcelona es el mejor en su posición

Paz, de 22 años, es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol argentino, ya que ha llamado la atención por su rendimiento con el Como italiano, gracias a sus habilidades técnicas y a su capacidad para generar ocasiones y anotar desde fuera del área.

En los últimos tiempos han aumentado las expectativas en torno a su papel futuro con la selección de Argentina, pues se le considera uno de los nombres destacados de la próxima etapa, tras la retirada de la leyenda Lionel Messi a nivel internacional, ya que Paz es uno de los principales candidatos a heredar el número "10" que poseía "la Pulga".

Paz, exjugador del Real Madrid, ya había dado una asistencia a Messi durante la victoria de Argentina sobre Bolivia por (6-0) en octubre de 2024, al inicio de su andadura internacional. Además, la estrella del Inter Miami elogió su talento y su capacidad para entender el juego.



