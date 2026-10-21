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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: Davies golpea al Arsenal desde su nueva posición

Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Arsenal
Liga de Campeones
A. Davies
H. Kane
Alemania
Inglaterra
Canadá

El jugador canadiense aprovechó al máximo el pase de Kane.

El Bayern de Múnich se negó a irse perdiendo del primer tiempo ante su invitado, el Arsenal, la noche de este miércoles en el estadio Allianz Arena, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto inglés había marcado el gol del adelanto (1-0) en el minuto 25, por medio de Eberechi Eze, que recibió un pase largo por la banda izquierda de su compañero Martin Ødegaard para quedarse solo ante el portero Manuel Neuer y batir su portería.

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Pero 10 minutos después del gol del Arsenal, el Bayern logró establecer el empate, cuando el delantero inglés Harry Kane envió un pase medido al lateral canadiense Alphonso Davies, reconvertido en extremo en el partido de hoy, quien colocó el balón con su pie derecho en la portería de los visitantes, en el minuto 35.

El gigante bávaro entró en el partido de hoy con 4 puntos en su haber, procedentes de una victoria sobre el Bodø/Glimt noruego y un empate con su compatriota el Viking, mientras que el Arsenal cosechó dos victorias en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones de Europa, a costa del Nápoles italiano y del Lille francés.

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