En vídeo: Bernardo Silva supera el récord de Van Nistelrooy y sigue los pasos de Mbappé y Beckham

El portugués Bernardo Silva inscribió su nombre en los registros de la Liga de Campeones de Europa con dos cifras llamativas, después de marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la competición continental, convirtiéndose así en el jugador extranjero más veterano en lograrlo con el conjunto blanco y sumándose a una lista poco habitual que incluye a cinco futbolistas que ya habían perforado la portería del equipo antes de anotar a su favor.

Silva abrió el marcador del Real Madrid ante el Leipzig para guiar al equipo hacia la victoria por 4-1 la noche de este miércoles en el partido de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

Según las estadísticas de Opta, Silva tenía 32 años y 72 días cuando marcó su primer gol con el Real Madrid en la Liga de Campeones, superando el récord anterior que ostentaba el neerlandés Ruud van Nistelrooy, quien logró la hazaña con 30 años y 87 días, cuando perforó la portería del Dinamo de Kiev en septiembre de 2006.

El logro de la estrella portuguesa no se detuvo en su registro de edad, ya que el estadístico español Mister Chip reveló la entrada del jugador en una lista que incluye únicamente a 5 futbolistas que han marcado para el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa después de haber anotado previamente en su portería durante sus participaciones con otros clubes.

La lista incluyó nombres destacados en la historia del fútbol europeo: Ruud van Nistelrooy, que marcó contra el Real Madrid con la camiseta del Manchester United; David Beckham, con el mismo equipo inglés; Álvaro Morata, con la camiseta de la Juventus; Kylian Mbappé, cuando era jugador del Paris Saint-Germain; y Antonio Rüdiger, durante su etapa en el Chelsea, antes de que se les uniera Bernardo Silva, que ya había perforado la portería del conjunto blanco con la camiseta del Manchester City.