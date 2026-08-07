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En la mesa de París: Liverpool presenta una oferta gigantesca para fichar a Barcola

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¿Cuál es la postura del campeón de Europa?

El club inglés Liverpool ha presentado una oferta oficial al Paris Saint-Germain por un valor de 115 millones de euros para hacerse con los servicios del extremo francés Bradley Barcola, en un paso de intensificación tras varios días de negociaciones exploratorias, según informó el diario francés L'Équipe.

Un movimiento serio

Con el cierre del mercado de fichajes veraniego a solo 3 semanas de distancia, el Liverpool ha decidido pasar a la confrontación directa, a pesar de que no se han revelado los detalles de la oferta relativos a las cantidades fijas y variables ni a los incentivos adicionales.

El rechazo parisino

Se espera, según el diario, que el Paris Saint-Germain rechace la oferta, ya que la directiva parisina ha elevado el listón de sus exigencias hasta más de 150 millones de euros como valor base, después de haber asegurado que el jugador no estaba en venta.

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Este giro se produjo tras la negativa de Barcola, de 23 años, a renovar su contrato, que expira en 2028, lo que abrió la puerta a su salida.

Este paso se alinea con la filosofía del trío directivo (Al-Khelaïfi, Campos y Enrique), que ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a retener a cualquier jugador que desee marcharse.

Mensajes estratégicos

La oferta encierra dos mensajes: el primero para el PSG, indicándole que el interés inglés es real y no una maniobra, y el segundo para el jugador, que ha acordado en principio con el Liverpool sus condiciones personales, para tranquilizarlo sobre la seriedad de la operación.

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