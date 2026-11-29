Tobias van den Elshout recuerda con sentimientos encontrados el Clásico entre el Feyenoord y el Ajax (1-1). El centrocampista causó una excelente impresión en De Kuip tras entrar al campo en los primeros compases y recibió numerosos elogios después del partido en ESPN, pero el jugador del Feyenoord no está en absoluto satisfecho.
Giovanni van Bronckhorst dio entrada a Van den Elshout después de algo más de veinte minutos para sustituir al lesionado Gjivai Zechiël. El centrocampista destacó en numerosas ocasiones con sus desmarques y, pasado algo más de una hora de juego, estuvo cerca de marcar, pero se topó con el portero del Ajax Maarten Paes.
Tras el partido, Hans Kraay junior pregunta a Van den Elshout si ha disputado su mejor encuentro con la camiseta del primer equipo del Feyenoord. «Sí, creo que sí. Creo que he mostrado cosas buenas y ahora tengo que seguir progresando».
Van den Elshout se siente claramente cómodo en el centro del campo. «Soy centrocampista por naturaleza. El año pasado, claro, jugué por la izquierda, pero era una situación muy distinta, con otra forma de jugar. Creo que esta sí es mi posición».
Según explica, el jugador del Feyenoord puede desenvolverse tanto de 8 como de 10. «En principio, en ambas posiciones. Puedo jugar de 10 y recorrer muchos metros, pero eso se puede hacer tanto de 10 como de 8».
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A pesar del dominio del equipo de Róterdam, el Feyenoord no logró quedarse con los tres puntos en casa, en parte porque Nacho Ferri falló un penalti en el minuto 67. «Tienes el balón a once metros para ganar el partido. Es una pena. Estamos con él y lo apoyamos; cualquiera puede fallar un tiro alguna vez. Pero, por supuesto, duele».
Pese a ello, Van den Elshout cree que la actuación ante el Ajax puede ser el comienzo de tiempos mejores para el Feyenoord. «Trabajamos duro, empecemos por ahí. Creo que hoy podríamos haber conseguido más. A partir de ahí tenemos que seguir construyendo».
Durante el Clásico, Kraay junior quedó impresionado por la velocidad de Van den Elshout, que le explica de dónde sale su aceleración. «Sabía que tenía esa capacidad de acelerar, pero no se ve muy a menudo. Tengo las piernas largas, así que me cuesta un poco arrancar. Pero, cuando alcanzo la velocidad después de diez o veinte metros, puedo cubrir mucha distancia».
Cuando Kraay junior afirma después que Van den Elshout se irá a casa satisfecho, el periodista recibe una respuesta tajante. «¿Sinceramente, Hans? No. Estoy contento, orgulloso y agradecido por haber podido jugar, por haber disputado muchos minutos y por haber mostrado una buena versión de mí mismo. Pero, al final, siempre quiero ganar y hoy, por desgracia, no ha sido así».
Por último, Kraay junior le cuenta a Van den Elshout que los analistas de ESPN Kenneth Perez y Karim El Ahmadi también están impresionados con su actuación. «Gracias, señores. Siempre es bonito recibir elogios», responde el centrocampista con una sonrisa.