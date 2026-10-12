Los acontecimientos polémicos no permitieron al Real Madrid disfrutar plenamente de su victoria ante el Villarreal, pese a sumar tres puntos difíciles después de sufrir en los últimos minutos frente a un equipo que participa en la Champions League.

El partido tuvo un pequeño añadido que el conjunto blanco había echado en falta en muchos de sus encuentros desde el inicio de la temporada, después de que Thibaut Courtois mantuviera su portería a cero por segunda vez este curso, algo que el equipo solo había logrado anteriormente ante el Málaga.

La resistencia defensiva terminó dando sus frutos, de modo que José Mourinho encontró motivos para sentirse orgulloso del rendimiento defensivo de sus jugadores.

Según el diario español "As", el equipo de Íñigo Pérez consiguió arrebatarle la posesión del balón al Real Madrid, y el partido terminó con un 54% de posesión para el conjunto blanco frente al 46% del Villarreal.

Pero el dominio del balón del equipo amarillo no se tradujo en un peligro real, ya que sus jugadores no lograron acercarse de forma continuada al área del Real Madrid durante los periodos en los que tuvieron la pelota.

El Villarreal se hizo con el balón durante el primer cuarto del partido, cuando su porcentaje se acercó al 60%, pero no pudo jugar mucho en el último tercio del campo del conjunto blanco, puesto que el tiempo de permanencia del balón en esa zona no superó el 20% de los primeros 15 minutos.

El equipo de Mourinho logró juntar sus líneas y cerrar el camino al Villarreal para llegar a la portería de Courtois, una de las ideas en las que insiste el técnico portugués: defender a una distancia adelantada del campo y no conceder espacios a los rivales para moverse.

Los últimos 15 minutos, en los que el Villarreal se lanzó en busca del empate mientras el Real Madrid jugaba con un futbolista menos, reflejaron una superioridad clara del equipo amarillo en los números, después de que su porcentaje de posesión alcanzara el 74,3% y pasara el 40,3% del tiempo en el último tercio del campo.

Durante ese periodo, y concretamente tras la expulsión de Vinicius en el minuto 72, el Villarreal realizó 6 de los 15 disparos con los que intentó llegar a la portería del conjunto blanco.

Courtois se vio obligado a intervenir para desviar dos remates de Carlos Romero y Georges Mikautadze, en los momentos más complicados a los que se enfrentó el Real Madrid durante el partido.

Aun así, el equipo blanco gestionó bien las circunstancias del encuentro e incluso consiguió amenazar a su rival con algunos contraataques.

El compromiso de los jugadores del Real Madrid y su espíritu de lucha se reflejaron en otra estadística, después de imponerse en los duelos individuales: ganaron el 57,3% de los enfrentamientos uno contra uno a lo largo del partido, una muestra de la fuerza física y la concentración que exhibieron.

Destacaron Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Cucurella, después de que cada uno de ellos ganara seis duelos individuales.

La estadística del campeón del mundo resultó especialmente llamativa, ya que lo consiguió en solo 45 minutos, después de entrar al inicio de la segunda parte en lugar de Carreras, y registró un porcentaje de éxito más alto, al ganar 6 de los 7 duelos que disputó. Además, el internacional español logró ganar todos los cinco choques en los que intervino a ras de suelo.

Mourinho dijo antes del partido: "Necesitamos tiempo para mejorar. Debo buscar mejoras en los aspectos que están bajo nuestro control, y estamos trabajando en ello".

El técnico portugués se negó a hablar tras la polémica que generaron las decisiones arbitrales, para evitar una sanción.

Pero más allá del arbitraje, del que pretende alejar a sus jugadores y de la polémica que lo rodea para que se centren en el rendimiento del equipo dentro del campo, Mourinho tiene motivos para elogiar lo que ofrecieron sus futbolistas. El Real Madrid ha demostrado bajo las órdenes de Mourinho que cuenta con un sistema defensivo capaz de resistir.



