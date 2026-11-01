Unai Emery, director técnico del Aston Villa, exigió a sus jugadores elevar su nivel y ofrecer un rendimiento más constante si quieren mostrarse competitivos ante el Barcelona, en el esperado duelo entre ambos equipos la noche del martes en el estadio Camp Nou, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa.

Las exigencias de Emery llegaron tras el empate ante el Fulham, en un partido que no satisfizo al entrenador español, después de que el Aston Villa perdiera el control durante la segunda parte y permitiera a su rival volver al marcador, lo que volvió a poner de relieve la necesidad del equipo de mantener su nivel durante todos los minutos del encuentro, en lugar de conformarse con buenos tramos que no garantizan la consecución de los resultados deseados.

Y pese a que el Aston Villa no ha perdido en sus últimos 5 partidos, tras lograr 3 victorias y empatar en dos enfrentamientos de la Premier League, Emery no considera que estos resultados sean suficientes para borrar los efectos del irregular inicio de temporada, e insistió en la necesidad de mejorar antes del difícil examen europeo ante el Barcelona.

El entrenador del Aston Villa declaró: "Quiero ver más constancia. En los últimos 5 partidos de la liga, ganamos 3 y empatamos dos. Estos no son malos resultados, pero nuestro mal arranque sigue siendo un problema. Tenemos que cambiar nuestro plan rápidamente de cara al partido del martes ante el Barcelona. Debemos seguir trabajando y avanzar hacia adelante".

Próximos partidos BAR Liga de Campeones 15:00 AVL

Emery es consciente de la magnitud del reto que espera a su equipo en el Camp Nou, sobre todo porque el Barcelona solo ha perdido un partido en su estadio esta temporada, y fue ante el Real Madrid, lo que obliga a los jugadores del Aston Villa a ofrecer un nivel más firme y concentrado, y a evitar el bajón que mostraron ante el Fulham.