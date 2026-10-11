Lionel Messi continuó con su gran momento con el Inter Miami, luego de marcar dos goles en la amplia victoria sobre el DC United por 4-0, en el partido disputado en el estadio NU.

Esto ocurrió apenas cuatro días después de la emotiva despedida de Messi con la selección de Argentina, mientras que Luis Suárez también firmó un doblete en el triunfo del Inter Miami.

Según el diario español "Marca", Messi elevó su cuenta a 23 goles en la actual temporada de la Major League Soccer, afianzando aún más su liderato en la tabla de goleadores, mientras que Suárez tuvo un papel destacado al sentenciar el enfrentamiento de forma temprana, tras marcar sus dos goles durante la primera mitad.

Tras la multitudinaria ceremonia de despedida celebrada para Messi con la selección de Argentina el pasado 6 de octubre en Buenos Aires, durante el amistoso ante Benín, la estrella argentina regresó al once titular que disputó el duelo frente al DC United, dentro del parón internacional que se extiende por tres semanas.

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Durante el parón internacional, Messi pudo participar en todos los partidos del Inter Miami, y solo viajó a Argentina para disputar el histórico encuentro del pasado martes, en el que marcó un gol y dio dos asistencias, para luego continuar con su buen momento con su equipo estadounidense.

Contando su última participación internacional, Messi habrá marcado en cinco partidos consecutivos, después de sacudir las redes al inicio de la segunda mitad ante el DC United, aprovechando un pase decisivo de Suárez dentro del área.

En el minuto 60, Messi completó su destacada noche con un golazo, tras arrancar en un regate excepcional en el que superó a tres defensores, antes de ingresar al área y rematar un fuerte balón cruzado que terminó en las redes, en medio de la enorme alegría de los aficionados del estadio NU.

Messi celebró el gol entre sus compañeros, entre ellos Luis Suárez, quien marcó sus dos goles durante la primera mitad aprovechando dos pases decisivos ofrecidos por Germán Bertramí.

El Inter Miami ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Conferencia Este con 49 puntos, por detrás del Nashville, que comenzó la jornada con 60 puntos.



