Divock Origi, exestrella del Liverpool, ha cambiado las botas de fútbol por los libros, al ingresar en la Universidad de Harvard apenas 5 meses después de su retirada.

El exdelantero belga, de 31 años, continúa su nueva andadura estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard, en Estados Unidos, tras poner fin a su carrera futbolística el pasado mes de junio.

Lee también

Pese a su personalidad polémica: más de 20 razones que llevan a la gente a querer a Cristiano Ronaldo

En lugar de Jesús: ¡un nuevo entrenador para Portugal en el partido de despedida de Ronaldo!

Origi se incorporó al programa «Crossover Into Business» de Harvard, que ayuda a los deportistas profesionales a desarrollar sus conocimientos en el ámbito empresarial y a prepararse para la vida después de la retirada.

El programa se extiende durante un semestre y conecta a los participantes con mentores que son estudiantes de máster en administración de empresas, con el foco puesto en adquirir habilidades prácticas en el mundo de los negocios, en lugar de obtener un título universitario completo.

El exjugador belga tiene múltiples ambiciones más allá del fútbol, con un interés especial en la industria de la moda, y además trabaja en el desarrollo de una agencia de fútbol que lleva el nombre de «DLF Sports», en colaboración con Marvin Willem Ofori.

Origi ya había revelado su pasión por su nuevo camino, al afirmar: «Estoy verdaderamente comprometido con la moda como oficio», según recogió el diario británico «The Sun».

El exdelantero del Milan añadió que desea conocer la historia de esta industria y, finalmente, trabajar junto a algunos de los diseñadores más destacados del mundo.

A pesar de su alejamiento de los terrenos de juego, Origi sigue presente en la memoria de la afición del Liverpool, ya que fue uno de los jugadores más influyentes en la etapa del entrenador Jürgen Klopp, durante 7 exitosos años que pasó en el estadio de Anfield.

El dueño de los goles decisivos

Origi se incorporó al Liverpool procedente del Lille francés en 2014, por cerca de 10 millones de libras esterlinas, y se hizo famoso por marcar goles decisivos, entre los más destacados el emocionante gol de la victoria en el minuto 96 ante el Everton, en diciembre de 2018, tras un célebre error del portero Jordan Pickford.

Sus momentos más destacados con la camiseta del Liverpool llegaron durante la histórica remontada ante el Barcelona, en las semifinales de la Liga de Campeones de 2019, cuando marcó dos goles en la victoria por 4-0 en el estadio de Anfield, entre ellos el cuarto y decisivo gol, que llegó tras un saque de esquina rápido ejecutado por Trent Alexander-Arnold. El Barça había ganado la ida en su propio estadio (3-0).

Origi también marcó el segundo gol en la victoria del Liverpool sobre el Tottenham por 2-0, en la final de la Liga de Campeones (2018-2019) en la capital española, Madrid, contribuyendo con fuerza a la coronación de su equipo con el título.

El delantero belga también formó parte del equipo que se proclamó campeón de la Premier League en 2020, poniendo fin a una espera de 30 años para que el Liverpool recuperara el título del campeonato.