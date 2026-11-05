El último capítulo no fue agradable: Cristiano Ronaldo sigue los pasos de Özil y Trezeguet

El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional reabrió el expediente de los jugadores que pusieron fin a su trayectoria con las selecciones de sus países, o que se alejaron de ellas durante ciertos periodos, debido a desacuerdos con los entrenadores o las federaciones nacionales.

Y aunque algunos casos fueron un retiro definitivo, otros se limitaron a un anuncio temporal de alejamiento de la selección, antes de que los jugadores dieran marcha atrás en sus decisiones o cambiaran las circunstancias que provocaron la crisis.

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El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, anunció este jueves su retiro del fútbol internacional, poniendo fin a una trayectoria de 23 años, durante la cual disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles, estableciendo el récord mundial en número de participaciones y goles internacionales.

El anuncio llegó semanas después de una crisis con el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, pues Ronaldo abandonó la concentración de la selección a finales de septiembre sin permiso, luego de acusar al técnico de incumplir las promesas que habían acordado sobre su participación en los partidos.

Sin embargo, Ronaldo se disculpó posteriormente por haber abandonado la concentración y aseguró que seguía disponible para incorporarse a la selección, antes de que la Federación Portuguesa le impusiera una sanción de 30 días y una multa económica de 255 euros.

La decisión del "Bicho" hoy puso fin a la polémica sobre su trayectoria y recuerda a sucesos similares, como el anuncio del retiro del fútbol internacional del portero de Camerún, André Onana, en diciembre de 2022, tras su desacuerdo con el entrenador de la selección, Rigobert Song, durante el Mundial de Catar.

La crisis comenzó después de que Song dijera que el portero pidió no participar en el partido de Camerún ante Serbia, antes de ser excluido de la selección y abandonar Catar, sin volver a participar en el torneo.

Tras el incidente, Onana anunció el fin de su trayectoria con la selección camerunesa, en diciembre de 2022, antes de regresar de nuevo a las filas de los "Leones" en agosto de 2023.

Mesut Özil: acusaciones de racismo y falta de respeto

El alemán Mesut Özil anunció su retiro del fútbol internacional en julio de 2018, tras la eliminación de la selección de su país en la fase de grupos del Mundial de Rusia, en medio de agudos desacuerdos con la Federación Alemana de Fútbol.

Özil había sido objeto de amplias críticas tras aparecer en una foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan antes del Mundial, y luego la crisis se agravó tras la temprana eliminación de Alemania del torneo.

En su comunicado de retiro, Özil acusó a la Federación Alemana y a algunos directivos y aficionados de racismo y de falta de respeto a sus orígenes turcos, considerando que recibió un trato diferente por su procedencia.

Özil disputó 92 partidos internacionales con Alemania, en los que marcó 23 goles, y fue uno de los elementos más destacados del equipo campeón del Mundial de 2014.

David Trezeguet: retiro por culpa de Domenech

El francés David Trezeguet anunció su retiro del fútbol internacional en julio de 2008, después de que se decidiera la continuidad de Raymond Domenech en el cargo de director técnico de la selección de Francia.

El delantero francés había sido excluido de la lista de su país que participó en la Eurocopa 2008, decisión que calificó de inaceptable e injustificable.

Tras la eliminación de Francia en la fase de grupos, se decidió mantener a Domenech, por lo que Trezeguet declaró que la continuidad del entrenador era la razón directa de su decisión de poner fin a su trayectoria internacional.

Trezeguet disputó 71 partidos con la selección de Francia, en los que marcó 34 goles, y formó parte del equipo campeón del Mundial de 1998, además de haber anotado el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2000 ante Italia.

Hakim Ziyech: un retiro temporal

El marroquí Hakim Ziyech anunció su retiro del fútbol internacional en febrero de 2022, tras un agudo desacuerdo con el entonces entrenador de la selección, Vahid Halilhodzic.

El entrenador había acusado a Ziyech de falta de compromiso y de fingir lesiones para evitar participar en los partidos, mientras que el jugador rechazó estas acusaciones, y la crisis se agravó tras su exclusión de la lista de la selección.

Pero la decisión de Ziyech no fue definitiva, pues la Federación Marroquí se separó de Halilhodzic en agosto de 2022, antes de que el jugador regresara a la selección bajo la dirección de Walid Regragui y participara en el Mundial de Catar, donde Marruecos alcanzó las semifinales.

Robert Lewandowski: crisis con Probierz

El capitán de la selección de Polonia, Robert Lewandowski, entró en una crisis con el entrenador Michal Probierz en junio de 2025, después de que este último decidiera retirarle el brazalete de capitán y entregárselo a Piotr Zielinski.

El delantero anunció entonces que no jugaría con la selección polaca mientras Probierz continuara en su cargo, aclarando que su decisión se debía a la pérdida de confianza en el entrenador y en su forma de tratarle.

Pero el incidente no fue un retiro internacional definitivo, sino una suspensión de su participación condicionada a la permanencia del entrenador. Días después, Probierz dimitió de su cargo el 12 de junio de 2025, con lo que la crisis terminó y la exestrella del Barcelona y del Bayern Munich regresó a la selección.