El Tottenham Hotspur se hunde aún más tras el desastre total de Brobbey y Roefs

El Tottenham Hotspur complicó aún más su situación el viernes, pese a no jugar. Su rival, el Nottingham Forest, goleó 0-5 al Sunderland como visitante.

Los visitantes se adelantaron muy pronto: Trai Hume, al intentar interceptar un centro, introdujo el balón en su propia portería.

Diez minutos después, Chris Wood, recién recuperado de una lesión, marcó su primer gol desde agosto para hacer el 0-2.

Tres minutos después, Morgan Gibbs-White remató de volea al segundo palo y puso el 0-3 en el 34'.

Tres minutos después, un rebote le llegó a Igor Jesus, que disparó fuerte y puso el 0-4.

En la segunda parte el Sunderland mejoró algo y tuvo un gol anulado por falta de Mukiele sobre Sels. Al final, con más espacios, Anderson marcó el 0-5.

Con este triunfo, el Nottingham alcanza 39 puntos en 34 partidos, mientras que el Tottenham tiene 31 en 33. La victoria complica aún más la situación de los Spurs, aunque aún pueden alcanzar al West Ham United, que suma 33 puntos en 33 encuentros.



