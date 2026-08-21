El Tottenham Hotspur alcanzó un acuerdo con el Manchester City para fichar al extremo brasileño Savinho durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación cuyo valor total podría alcanzar los 85 millones de libras esterlinas.

El Tottenham pagará 75 millones de libras esterlinas como cantidad fija para cerrar la operación, además de otros 10 millones de libras esterlinas en forma de incentivos y bonificaciones ligadas al rendimiento del jugador, según informó el sitio "The Athletic".

El Tottenham trabaja para cerrar dos operaciones con el Manchester City para hacerse con Savinho y con el delantero egipcio Omar Marmoush, después de que el club lograra avances en las negociaciones por ambos jugadores.

Las negociaciones del Tottenham para fichar a Marmoush siguen en marcha, en una operación independiente del traspaso de Savinho. Savinho no estuvo en la lista del City en el partido que el equipo perdió ante el Arsenal por 0-3 en la Community Shield.

El Tottenham ya había mostrado su interés en fichar a Savinho desde el verano pasado, cuando entró en negociaciones con el Manchester City por una operación valorada en unos 50 millones de euros, equivalentes a 43,3 millones de libras esterlinas o 58,2 millones de dólares, aunque el club inglés no estaba dispuesto a desprenderse del extremo brasileño en aquel momento. Posteriormente, el Manchester City renovó el contrato de Savinho el pasado octubre, con lo que quedó vinculado al club hasta el año 2031.

El Tottenham renovó su interés en fichar al jugador durante el actual mercado de fichajes, en su afán por reforzar sus opciones ofensivas, después de que el equipo sufriera mucho por las lesiones que golpearon a varios de sus jugadores, encabezados por Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke y Wilson Odobert.

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Savinho comenzó su carrera en la academia del Atlético Mineiro brasileño, antes de fichar por el Troyes francés, propiedad del grupo "City Football Group" (CFG), en 2022. El jugador disputó cesiones tanto en el PSV Eindhoven neerlandés como en el Girona español, uno de los clubes pertenecientes al mismo grupo, antes de fichar por el Manchester City de forma definitiva en 2024 en una operación valorada en 40 millones de euros.

Savinho, de 22 años, disputó 53 partidos con el Manchester City, en los que marcó dos goles y dio 12 asistencias, aunque solo fue titular en siete encuentros de la Premier League la temporada pasada bajo la dirección del técnico Pep Guardiola.

El traspaso de Savinho al norte de Londres representa el más reciente de los fichajes del Tottenham durante un verano de intensa actividad en el mercado de fichajes, después de que el club gastara un total de 229,5 millones de libras esterlinas para incorporar a Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke. El Tottenham también fichó a Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka en operaciones a coste cero.

Y aunque el valor total de la operación de Savinho es inferior al coste del fichaje de Sandro Tonali, que podría alcanzar los 100 millones de libras esterlinas a favor del Newcastle United, el traspaso del extremo brasileño supondrá un récord en la historia de las ventas del Manchester City.

La operación superará así el anterior récord del club, correspondiente al traspaso del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid en 2024, en una operación cuyo valor total ascendió a 82 millones de libras esterlinas.

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