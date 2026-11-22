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El entrenador del Columbus Crew, Laurent Courtois, cargó contra la decisión arbitral de Allen Chapman en el duelo de su equipo ante el Inter Miami, después de que el colegiado se limitara a mostrar la tarjeta amarilla a la estrella argentina Lionel Messi por lanzar el balón a la cara del delantero chileno Gonzalo Tapia, en una acción que desató una enorme polémica en el primer partido de la eliminatoria entre ambos equipos en los playoffs de la MLS.

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Courtois consideró que la acción del capitán del Inter Miami merecía un castigo más severo y que limitarse a la amonestación no se correspondía con lo sucedido sobre el terreno de juego, sobre todo porque el balón impactó en la cara de un jugador de su equipo durante un intento de ejecutar un saque de banda, en una escena que provocó numerosas protestas de los futbolistas del Columbus.

Laurent Courtois, entrenador del Columbus Crew, afirmó en declaraciones recogidas por la cadena estadounidense ESPN tras el partido que Messi merecía ver la tarjeta roja, y no quedarse solo en la amarilla que le mostró el árbitro.

El técnico francés añadió, en referencia a la acción: «Todo el mundo sabe que merecía algo más que una simple tarjeta amarilla».

Courtois no se quedó ahí y calificó lo sucedido de triste cuando se le preguntó por la posibilidad de que la MLS revisara la acción y adoptara medidas adicionales al respecto.

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«Todo esto es muy triste», declaró el entrenador del Columbus, en alusión a cómo se resolvió la acción, después de que Messi saliera del lance sin ser expulsado pese a las protestas del cuerpo técnico y de los jugadores del equipo rival.

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Las declaraciones de Courtois reflejan el enfado en el seno del Columbus, ya que su equipo consideraba que la acción merecía un castigo más duro, teniendo en cuenta que el balón se dirigió intencionadamente hacia la cara del jugador rival.

Tapia no quiere entrar en la polémica de la roja

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Por su parte, Gonzalo Tapia, el jugador que recibió el balonazo en la cara, no quiso entrar en polémicas sobre la decisión arbitral, pese a ser el afectado por la controvertida acción.

El delantero chileno se pronunció así sobre la posible expulsión de Messi: «Es solo una jugada del partido. No sé si merecía tarjeta roja, pero no soy el árbitro para juzgarlo».

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Y añadió: «El asunto terminó ahí».

La postura de Tapia fue más serena que la de su entrenador, pese a que el propio jugador fue una de las grandes figuras del partido tras firmar un doblete en la contundente victoria del Columbus sobre el Inter Miami.

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El árbitro justifica su decisión y descarta que la acción mereciera la expulsión

En cambio, el árbitro Allen Chapman defendió su decisión de limitarse a la amarilla y explicó que la fuerza empleada al lanzar el balón no fue suficiente para catalogar la acción como una conducta violenta merecedora de expulsión.

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El diario The Guardian recogió las palabras del colegiado, quien aseguró que la fuerza empleada fue mínima y que la acción no alcanzó el nivel necesario para considerarse conducta violenta.

De este modo, el árbitro se mantuvo firme en su valoración de la jugada, pese a las protestas del técnico del Columbus, convencido de que Messi se libró de un castigo merecido.

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La polémica coincidió con una dura derrota del Inter Miami por 3-0 ante el Columbus Crew en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

Tapia adelantó a su equipo de penalti en el minuto 8, antes de que Taha Habroune firmara el segundo en el 52, y el delantero chileno volvió a aparecer para cerrar el 3-0 en el 58.

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Además, el Inter Miami jugó con diez desde el minuto 36 por la expulsión de Gonzalo Luján tras ver la segunda amarilla.

El Inter Miami, vigente campeón de la MLS, está obligado a ganar el segundo partido, el 27 de noviembre, para forzar un tercer encuentro decisivo, después de que la derrota lo dejara al borde de una eliminación prematura.

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Messi llegaba al partido tras haber conquistado la Bota de Oro de la MLS gracias a sus 26 goles en la temporada regular, pero la noche de celebración se convirtió en una dura derrota y en una polémica arbitral que seguirá dando que hablar.