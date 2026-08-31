El sustituto de Álvarez ha llegado: ¿dejará salir el Atlético de Madrid al argentino?

El Atlético de Madrid se acercó a cerrar el fichaje del canadiense Jonathan David, delantero de la Juventus, durante las últimas horas del mercado de fichajes de verano, en un movimiento que busca reforzar la línea ofensiva del equipo dirigido por Diego Simeone.

Según Fabrizio Romano, ambos clubes alcanzaron un acuerdo para el traspaso de David al Atlético en calidad de cedido con opción de compra, mientras que el delantero canadiense ya ha dado su visto bueno al traspaso y se ha mostrado dispuesto a afrontar una nueva experiencia en LaLiga.

David se había incorporado a la Juventus el verano pasado como agente libre tras finalizar su contrato con el Lille, pero no ofreció el nivel esperado durante su primera temporada en la Serie A, después de marcar 8 goles en las distintas competiciones, según los últimos informes.

El movimiento del Atlético se enmarca en la búsqueda de Simeone de un delantero adicional para reforzar sus opciones ofensivas, especialmente con la persistente incertidumbre en torno al futuro del argentino Julián Álvarez, vinculado al interés del Barcelona.

David encabezaba la lista de prioridades del Atlético para reforzar el ataque, con el deseo del club de completar el fichaje mediante una fórmula de bajo coste.

La operación incluye que el Atlético asuma una parte del salario del jugador, con un reparto de su elevada ficha entre ambos clubes, para facilitar la conclusión del traspaso antes del cierre del mercado de fichajes.