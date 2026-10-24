El sueño del Real Madrid choca contra el muro del Paris Saint-Germain

Las ofertas de los grandes de Europa ya no bastan para abrir la puerta de salida a Vitinha, después de que se convirtiera en uno de los centrocampistas más destacados del mundo bajo la dirección de Luis Enrique. Pese al interés del Real Madrid, el Barcelona y clubes de la Premier League, parece que el Paris Saint-Germain se aferra a su estrella portuguesa, que a su vez no muestra deseo alguno de abandonar la capital francesa.

Según el portal francés "Foot Mercato", el Paris Saint-Germain descarta desprenderse de Vitinha, de 26 años, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2029. También se dice que el jugador se siente cómodo dentro del equipo y aspira a seguir conquistando títulos con la camiseta del club parisino.

El informe añadió que Jorge Mendes, agente del jugador, rechazó ofertas potenciales por respeto al deseo de su representado de continuar en París, mientras que los dirigentes del Real Madrid ven a Vitinha como una incorporación ideal para el centro del campo, sin haber dado hasta ahora pasos concretos para ficharlo.

El valor de mercado de Vitinha se estima en unos 140 millones de euros, después de haber consolidado su posición como pieza fundamental en el sistema de Luis Enrique, gracias a sus cualidades técnicas, su capacidad para controlar el ritmo de juego y marcar diferencias en los grandes partidos, especialmente en la Liga de Campeones.

Pese a los rumores que hablan de la existencia de un acuerdo amistoso que podría facilitar su salida, el contrato del jugador no incluye una cláusula de rescisión, y no hay indicios claros de su intención de activar ninguna opción de traspaso. Además, su sólida relación con Luis Enrique representa un factor adicional que respalda su continuidad en el Paris Saint-Germain.



