El sueño del Liverpool choca con la determinación de la estrella del Real Madrid

El Liverpool vigila a una estrella del Real Madrid para ficharla este verano.

Ya se ha puesto en contacto con el Real Madrid para conocer las condiciones de su fichaje.

Según«Mundo Deportivo», el club blanco está dispuesto a negociar su venta este verano, lo que ha animado al Liverpool a avanzar.

El club blanco pide unos 60 millones de euros por el internacional francés.

Aunque el Madrid se muestra abierto a negociar, el principal obstáculo es el jugador, que no quiere marcharse este verano.

El centrocampista ha instruido a sus agentes para que rechacen cualquier oferta, pues confía en revertir su situación deportiva.

Está convencido de que puede recuperar la titularidad y convencer al entrenador José Mourinho de que es clave para la próxima temporada.