El sueño de Rodrygo choca con la cautela del Real Madrid

El brasileño Rodrygo, estrella del Real Madrid, se acerca un paso más a su regreso a los terrenos de juego, pero el cuerpo médico del club prefiere no precipitar su recuperación, con la recomendación de que continúe con su programa de rehabilitación y espere hasta el próximo mes de enero.

Según lo informado por el diario "AS" español, los médicos aconsejan a Rodrygo continuar con el proceso de recuperación durante el próximo periodo, de modo que su regreso a los entrenamientos del equipo esté previsto para enero, tras el final del parón invernal, con el objetivo de darle el tiempo suficiente para recuperar plenamente su forma física antes de volver al ambiente de la competición oficial.

A pesar de las recomendaciones del cuerpo médico, Rodrygo espera regresar a los terrenos de juego antes de la fecha prevista, ya que el jugador brasileño aspira a acortar su periodo de ausencia y aparecer con el Real Madrid a la menor oportunidad posible.

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"AS" señaló que Rodrygo sueña con participar unos minutos durante el enfrentamiento del 16 de diciembre en la Copa del Rey, en caso de que su estado físico y médico se lo permita, aunque este escenario sigue vinculado a la evolución de su proceso de recuperación durante las próximas semanas.

En cambio, el regreso completo de Rodrygo parece estar más cerca de la Supercopa de España, prevista para principios del próximo mes de febrero en la ciudad de Estambul, donde el Real Madrid espera que su delantero brasileño haya recuperado plenamente su forma física y esté en condiciones de participar con normalidad.

En la capital española, la cautela sigue dominando la postura del club, a pesar de la evidente mejoría en el estado del jugador y de su progreso gradual en su programa de rehabilitación.

El Real Madrid prefiere no arriesgar con el regreso de Rodrygo antes de que complete su puesta a punto, especialmente porque el objetivo principal es garantizar su recuperación total y evitar cualquier nueva recaída que pueda retrasar su regreso a los terrenos de juego durante más tiempo.

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