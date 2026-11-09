Las posibilidades de que el marroquí Sofiane Benjdida, delantero del Al Ahly egipcio, se traslade al Wydad durante el próximo mercado de invierno parecen escasas, a pesar de los informes de prensa que vincularon al jugador con un regreso a la liga marroquí a través del conjunto rojo.

El portal marroquí "El Botola", citando a una fuente cercana al Wydad, reveló que se descarta la idea de contratar a Benjdida a préstamo el próximo mes de enero, confirmando la inexistencia de cualquier movimiento oficial por parte de la directiva del club para hacerse con el jugador, además del elevado coste económico asociado a la operación.

Y a pesar de lo que se ha rumoreado sobre la disposición del Wydad a presentar una oferta al Al Ahly para llevarse cedido al delantero marroquí, la fuente confirmó que Benjdida no figura entre la lista de nombres que el club tiene como objetivo en la actualidad.

En el mismo contexto, el portal marroquí hizo referencia a las declaraciones del periodista Ahmed Shobeir, quien consideró que el elevado salario que percibe Benjdida en el Al Ahly podría suponer un gran obstáculo para cerrar la operación, incluso en caso de que el club egipcio aceptara cederlo, con el Wydad asumiendo sus emolumentos.

Shobeir explicó que los clubes marroquíes afrontan dificultades económicas que podrían hacerles complicado asumir el valor del salario del jugador, descartando la capacidad del Wydad para reunir la cantidad necesaria para contar con sus servicios.

En base a estos datos, las probabilidades de que Benjdida se traslade al Wydad en el mercado invernal parecen descartadas en la actualidad, ante la ausencia de cualquier movimiento oficial por parte del club, junto al obstáculo económico que podría impedir el cierre de la operación.