¡El Stuttgart logra un beneficio enorme! El notable traspaso del VfB es oficial

Primero informó Bild, de que un traspaso de Milosevic al SC Braga estaba a punto de cerrarse. El miércoles por la noche se hizo oficial. Milosevic firmó con el ambicioso club portugués de Primera un contrato de cinco años hasta 2031.

La cantidad del traspaso debería resultar especialmente satisfactoria para los responsables del VfB, donde Milosevic, que últimamente siempre había estado cedido, era considerado un claro candidato a salir. Según Bild, Braga pagará hasta nueve millones de euros, incluidos bonus, por el jugador de 21 años; eso sería seis veces más que los 1,5 millones de euros por los que el Stuttgart llevó a Milosevic a la Bundesliga en 2023 desde el Vojvodina Novi Sad. Un beneficio de traspaso muy bien recibido, por tanto, y además unos ingresos importantes para el participante en la Champions League.

En el VfB, el serbio nunca terminó de asentarse pese a su gran talento y en los últimos tres años solo disputó seis partidos oficiales con el conjunto suabo. Desde febrero de 2024 hasta el final de la pasada temporada, y ante la falta de perspectivas en Stuttgart, encadenó cesiones de forma ininterrumpida: primero al FC St. Gallen, en Suiza, luego al Partizán de Belgrado, en su Serbia natal, y por último durante medio año dentro de la propia Bundesliga, en el Werder Bremen.

El Udinese quiso arrebatarle a Jovan Milosevic al Braga

Tras tres goles en 13 partidos con el SVW, Milosevic regresó primero a Stuttgart, aunque el entrenador Sebastian Hoeneß ya no contaba con él. Así, en las últimas semanas se buscó un comprador para el internacional serbio en dos ocasiones, cuyo contrato con el VfB todavía habría sido válido hasta 2029.

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Con el Udinese Calcio, un club de renombre de la Serie A italiana trabajó al parecer para arrebatarle Milosevic al Braga en el último instante. Según Bild, la mañana del miércoles se alcanzó el acuerdo final entre el Stuttgart y los portugueses.

En el Braga, cuarto clasificado de la liga nacional la pasada temporada, a Milosevic le espera la posibilidad de jugar en Europa. Para ello, el futuro nuevo club del goleador todavía debe superar el obstáculo del Austria Viena en el playoff para la fase de liga de la Conference League.

Al parecer, el Braga llevaba semanas pujando con insistencia por Milosevic y al entrenador Carlos Vicens le gusta mucho su estilo de juego. Sin embargo, la competencia en la delantera del conjunto portugués es más que considerable: entre otros, Milosevic tendrá que imponerse al extalento del Barcelona Pau Victor y al exjugador del Wolfsburgo Jonas Wind, que había llegado libre a Portugal tras el descenso del VfL.