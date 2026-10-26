El Paris Saint-Germain envió un fuerte mensaje a sus rivales de la Ligue 1 tras resolver su duelo ante el Lyon por dos goles a cero, en un partido en el que solo necesitó 12 minutos para confirmar su superioridad, arrebatando el liderato de la tabla y prolongando su llamativa racha de victorias.

El conjunto parisino se impuso a su invitado, el Lyon, por un marcador de (2-0), la noche del lunes, en el estadio Parque de los Príncipes, en el marco de la octava jornada de la Ligue 1.

Los hombres del entrenador español Luis Enrique esperaron hasta los últimos minutos para resolver el encuentro, pues Senny Mayulu abrió el marcador en el minuto 72, antes de que Mika Gueotz añadiera el segundo gol en el minuto 84, asegurando un importante triunfo para los locales.

Con esta victoria, el Paris Saint-Germain se colocó al frente de la Ligue 1 tras elevar su casillero a 17 puntos, aventajando por un solo punto al Rennes, segundo clasificado. Por su parte, el Lyon se quedó estancado en 14 puntos en la quinta posición, a un punto del Lille y el Mónaco, tercero y cuarto clasificados respectivamente.









La red francesa "Stats Foot" reveló una estadística llamativa que refleja la capacidad del Paris Saint-Germain para resolver los partidos en la segunda parte, señalando que el equipo ha marcado 13 de sus 16 goles en la Ligue 1 esta temporada a partir del minuto sesenta y hasta el final de los encuentros.

La red añadió que el Paris Saint-Germain ha conseguido la victoria en sus últimos 8 partidos oficiales, alcanzando así su mejor racha de triunfos desde el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025, cuando logró 10 victorias consecutivas.















